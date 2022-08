Stefano Domenicali Mentahkan Rencana Andretti ke F1

Andretti tengah berupaya membawa tim balap miliknya sebagai salah satu peserta grid F1. Tetapi, usahanya menemui kesulitan. Pria asal Amerika Serikat (AS) itu juga frustrasi karena gagal mengambil alih organisasi Sauber.

Dan kini, Andretti bakal makin dipusingkan setelah Domenicali mengatakan pihaknya tak memerlukan penambahan tim baru, yang dianggap tidak menambah nilai olahraga. Dia sudah cukup senang dengan 10 skuad.

Proses evaluasi entri sedang berlangsung, tetapi belum ada rincian tentang bagaimana kemajuan atau batas waktu untuk keputusan apa pun.

“Saya kira hari ini dalam status F1 sebenarnya bukan masalah kuantitas, di mana kami bisa melihat langkah peningkatan nilai F1,” jawab Domenicali saat ditanya Motorsport.com tentang status tawaran masuk Andretti.

“Ini masalah pemahaman, bukan hanya yang lebih besar atau lebih keras suaranya, tapi akan ada orang lain, karena Andretti cukup vokal tentang permintaannya. Ada orang lain yang melakukan hal yang sama, dengan cara yang berbeda.

“Jadi evaluasinya tidak hanya dengan Andretti, evaluasinya dengan orang lain yang menghargai diam berusaha lebih produktif dalam membuktikan siapa mereka, dan menghormati protokol yang telah kami tetapkan.

“Seperti yang selalu saya katakan, saya tidak percaya bahwa hari ini masalah memiliki lebih banyak tim akan memberi nilai lebih pada kejuaraan.

“Tapi ada protokol yang harus dipenuhi. Dan semua orang, termasuk Andretti, mengikuti itu. Jadi beginilah situasinya hari ini. Saya tidak melihat ada perubahan. Dan saya tidak ingin mengatakan ya atau tidak.”

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff sempat ditanya rencana masuknya Andretti, apakah bakal mendukung jika ada pabrikan baru. Namun sang bos Mercedes menilai hal itu justru akan lebih mendongkrak F1 ketimbang nama Andretti sebagai tim.

Selanjutnya, ayah Michael Andretti, Mario, segera merespons di media sosial, sembari mengatakan bahwa Wolff punya terlalu banyak pengaruh dalam Formula 1.

“Saya yakin Toto memiliki posisi sebagai kepala tim. Dia adalah 30 persen pemegang saham Mercedes, dia punya reputasi memenangi delapan (gelar) beruntun. Jadi maksud saya kredibilitasnya (Andretii), tidak ada menambahkan (nilai olahraga).

“Mario, saya mengenalnya dengan sangat, sangat baik, sejak lama. Dia mencoba untuk mempresentasikan idenya dengan cara yang dia pikir adalah cara yang tepat untuk melakukannya.

“Tapi saya percaya bahwa, seperti yang Anda tahu, ada tata kelola. Dan keputusan harus mengikuti protokol yang ada. Mario sangat vokal, Michael juga. Saya cukup sering berbicara dengan mereka, seperti yang dapat Anda bayangkan. Dan kami perlu menghormati itu.

“Kami mungkin punya pendapat yang berbeda, pada akhirnya ini masalah mengikuti protokol. Dan ada seseorang yang membuat keputusan akhir. Seperti yang saya katakan, hari ini saya tidak melihat kelemahan jumlah tim di F1. Itu pendapat saya.”

Mario Andretti, with Emerson Fittipaldi and with Michael Bay

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images