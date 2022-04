Stefano Domenicali Jamin Tiga Balapan AS Takkan Lemahkan F1

Pekan ini, F1 resmi mengumumkan GP Las Vegas yang akan menggelar balap jet darat pada musim 2023. Perlombaan bakal berlangsung di lintasan ikonik The Strip sepanjang 6,12 km dan sebanyak 50 lap.

Dengan kontrak berdurasi tiga tahun, Las Vegas akan diselenggarakan Sabtu malam waktu setempat. Seri ini menambah dua balapan di Amerika Serikat, yakni GP Miami serta GP AS di Circuit of The Americas (COTA).

Itu juga berarti bahwa AS bakal memiliki lebih banyak lomba F1 ketimbang negara lain tahun depan. Waktu start pukul 10 malam di Las Vegas artinya mencapai penonton prime-time di pantai barat Amerika Serikat.

Domenicali mengatakan, penambahan GP Las Vegas tidak akan menyebabkan pasar Amerika menjadi terdilusi. Dia malah yakin setiap balapan Formula 1 bakal menarik audiens yang sedikit berbeda.

“Tidak ada pelemahan, ini adalah nilai tambah bagi semua orang, karena kami mencapai target yang berbeda dalam hal demografi dan lokasi,” ucap pria asal Italia itu.

“Keindahan dari pertumbuhan olahraga kami di negara ini adalah kami menjangkau banyak anak muda yang mulai senang dengan olahraga kami.

“Kami telah melihat di depan mata para pembalap, (mereka) sangat muda. Mereka memiliki kemungkinan untuk berbagi melalui kanal (media) sosial untuk menunjukkan siapa mereka, mempromosikan olahraga kami.

“Melalui mereka, saya pikir akan ada koneksi yang bagus untuk mengembangkan olahraga dalam dimensi yang tepat dengan ide-ide yang tepat.”

Trek Grand Prix Miami untuk balapan Formula 1 dilihat dari atas Foto oleh: Miami GP

CEO Liberty Media, Greg Maffei, turut melontarkan optimismenya bahwa tiga perlombaan Formula 1 di Amerika Serikat tidak hanya akan saling melengkapi, tetapi bakal menarik pengikut internasional.

“Salah satu yang istimewa dari Formula 1 adalah sifatnya yang global,” ucapnya.

“Penonton yang muncul di Miami akan menjadi penonton global, penonton yang muncul di Austin sudah menjadi penonton global.

“Saya sangat yakin penonton yang muncul di Las Vegas akan menjadi penonton global, bukan hanya penonton AS.”

F1 mencatat rekor jumlah penonton 400ribu di COTA 2021, membuktikan pertumbuhan kejuaraan di pasar Amerika setelah sebelumnya berjuang keras untuk menangkap penonton Negeri Paman Sam.

GP Miami akan memulai debutnya dalam kalender 2022, sementara Austin menandatangani kontrak baru 10 tahun untuk menggelar GP AS.

“Jika Anda berpikir di mana kami berada tiga tahun lalu, sulit untuk memiliki satu Grand Prix yang penuh dengan orang. Sekarang kami menuju ke situasi di mana tahun ini kami akan memiliki dua acara yang benar-benar terjual habis (tiketnya),” ujar Domenicali.

“Ini memberi Anda gambaran besar apa yang akan diwakili AS untuk Formula 1. Kami merasakan getarannya. Kami merasa itu benar-benar sesuatu yang perlu dimiliki negara ini. Ini adalah peluang besar.

“Untuk berpikir bahwa tahun depan kami akan memiliki tiga balapan di AS, jika Anda berpikir kembali beberapa tahun yang lalu, Anda akan mengatakan Anda gila.

“Kami fokus untuk memastikan ini akan menjadi salah satu pasar terpenting untuk F1. Tentu saja (kami) tidak melupakan bahwa kami lahir di Eropa, dan kami adalah olahraga dunia.

“Ini adalah dimensi kami, dan kami akan tetap seperti itu dalam hal itu."