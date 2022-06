Driver of The Month: Max Verstappen Performa impresif Max Verstappen sepanjang dua balapan pada bulan Juni membuat Motorsport.com Indonesia menobatkannya sebagai Driver of The Month.

Oleh: Tri Cahyo Nugroho , Editor Dua Grand Prix pada Kejuaraan Dunia Formula 1 2022 digelar sepanjang Juni, yakni Azerbaijan dan Kanada. Pada kedua GP tersebut, juara dunia Max Verstappen kembali menunjukkan dirinya pantas untuk kembali mempertahankan gelar tahun ini. Pembalap Oracle Red Bull Racing tersebut mungkin agak kecewa hanya mampu finis P3 pada salah satu balapan bergengsi dalam kalender F1, GP Monako. Ia finis di belakang rekan setimnya Sergio Perez serta Carlos Sainz (Scuderia Ferrari). Setelah balapan yang dilangsungkan pada 29 Mei lalu tersebut, keunggulan Verstappen atas rival beratnya Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) memang bertambah. Tetapi penambahan itu tidak signifikan, dari 6 (usai GP Spanyol) menjadi 9 poin (GP Monako). GP Azerbaijan, putaran kedelapan F1 2022, digelar pada 12 Juni. Super Max hanya start dari grid ketiga di belakang Leclerc dan Perez. Max Verstappen, Red Bull Racing, merayakan kemenangan di F1 GP Kanada bersama timnya. Foto oleh: Francois Tremblay Pembalap asal Belanda itu berhasil naik ke P2 pada lap 9. Enam lap kemudian, Verstappen berhasil merebut posisi terdepan. Sempat kehilangan P1 pada lap 19 dari Leclerc, Verstappen mampu kembali terdepan pada lap 20 dan terus memimpin sampai finis pada lap 51. Total, Verstappen memimpin lomba GP Azerbaijan selama 36 lap atau lebih dari separuh lomba. Verstappen merebut pole position ke-15 sepanjang kariernya (atau keduanya musim ini) di GP Kanada. Verstappen memang kembali mampu mendominasi balapan di sirkuit jalan raya di Montreal tersebut. Dari 70 lap lomba, Verstappen mampu berada terdepan di 53 di antaranya. Namun, Sainz berhasil membuat Verstappen harus mengeluarkan upaya ekstra karena sempat memimpin cukup lama antara lap 9 sampai 19 serta lap 43 sampai 48. Hasil lomba sepanjang bulan Juni pun membuat Verstappen kian kokoh di puncak. Ia berhasil merebut total 50 dari kemungkinan maksimal 52 poin. Gap dengan rival terdekat pun menjauh. Jika pada akhir Mei, Verstappen hanya unggul 9 poin atas Leclerc, maka usai GP Kanada – yang digelar pada 19 Juni – Super Max memimpin hingga 46 poin atas Perez, rekan setimnya yang naik ke peringkat kedua klasemen. Baca Juga: Performa Kontras Verstappen-Perez Menyorot Perhatian Eks Pilot F1

Mark Webber: Max Verstappen Akan Juara dengan Tiga Race Tersisa

Keberhasilan Verstappen memberikan poin besar untuk Red Bull juga membuat tim asal Milton Keynes, Inggris, tersebut makin jauh di atas. Jika pada akhir Mei lalu mereka hanya unggul 36 poin atas Ferrari di P2, kini Red Bull unggul hingga 76 poin atas Tim Kuda Jingkrak. Kehebatan Max Verstappen memang tidak bisa lepas dari kinerja apik Red Bull Racing. Namun, strategi Red Bull tentu tidak akan berjalan mulus tanpa teknik, skill, dan kematangan mental Verstappen. Terlepas dari superioritas mobil, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen juga membuktikan dirinya tetap tenang menghadapi rival yang berbeda, mulai dari Leclerc, Sainz, hingga rekan setimnya sendiri Perez. Performa nyaris sempurna Max Verstappen pada GP Azerbaijan dan GP Kanada – ia juga baru tahun ini berhasil memenangi kedua Grand Prix tersebut – itulah yang membuat Motorsport.com Indonesia mantap menjadikannya Driver of The Month kali ini.