F1 Bisa Gelar Banyak Balapan di Amerika Serikat

F1 tengah menikmati ledakan minat di Amerika Serikat (AS), yang mana telah menghasilkan ekspansi ke tiga balapan Amerika mulai musim 2023. Hal ini berkat serial dokumenter Drive to Survive yang tayang di Netflix.

Selain putaran Grand Prix Amerika di COTA, telah masuk kalender sejak 2012, Formula 1 ketambahan GP Miami tahun ini dan akan kembali ke Las Vegas. Balapan dijadwalkan bergulir pada November 2023 mendatang.

Peningkatan itu merupakan perubahan drastis berkaitan posisi F1 di AS yang pernah keluar dari kalender kejuaraan jet darat setelah 2007. COTA bahkan berjuang untuk mendapatkan jumlah penonton di masa lalu.

Namun musim lalu, COTA sukses dipenuhi sebanyak 400 ribu fans. Sirkuit juga sudah menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun untuk menjadi tuan rumah GP Amerika Serikat, dengan tiket terjual habis untuk lomba 2022.

Bobby Epstein selaku Chairman mengatakan bahwa COTA dapat melampaui rekor jumlah penonton 2021, mengingat banyaknya permintaan tiket. Tetapi pihaknya fokus terhadap pengalaman penggemar sebaik mungkin.

“Kami baru saja mendapatkan jalan baru menuju sirkuit, yang sangat kami butuhkan. Selama kami merasa orang-orang dapat memiliki pengalaman yang baik dan kami dapat mengeksekusinya. Itu adalah hal-hal yang kami fokuskan,” ucapnya kepada Motorsport.com.

“Kami tidak mengontrol konten di trek. Kami mengontrol hiburan dan pengalaman di luar trek.

“Kapasitas kami bisa jauh lebih tinggi, dan itu satu hal yang akan kami lakukan selama beberapa tahun ke depan.”

Seorang fan membentangkan bendera Amerika Serikat (AS) saat kualifikasi Formula 1 di Circuit of The Americas (COTA), Austin pada 2021

Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images