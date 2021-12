Valtteri Bottas Siap Korbankan Balapannya demi Lewis Hamilton

Bottas bakal menempati grid keenam, di belakang Sergio Perez dan Carlos Sainz Jr. Sedangkan rekan setim Hamilton menghuni posisi start kedua, setelah kalah 0,371 detik dari Verstappen pada kualifikasi di Sirkuit Yas Marina.

Verstappen dan Hamilton sama-sama mengantongi 369,5 poin. Selain penentuan gelar juara dunia pembalap, Mercedes juga tengah berburu titel konstruktor. Saat ini, The Silver Arrows unggul 28 poin atas Red Bull Racing.

Ditanya tentang kemungkinan akan dimanfaatkan Mercedes untuk mencoba dan menahan Verstappen jika ada kesempatan, Bottas berkata: “Saya siap mengorbankan balapan optimal saya.

“Kami benar-benar menginginkan kedua gelar dan saya ingin kami mendapatkan kedua gelar itu sebelum saya pergi (ke Alfa Romeo). Saya pasti akan melakukan bagian saya untuk (mendapatkan) kedua gelar.”

Valtteri Bottas, Mercedes, with a team mate in the garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images