F1 GP AS Ibarat Lomba Bertahan Hidup bagi Sergio Perez

Untuk kali kedua, Sergio Perez berhasil mencetak podium back-to-back usai keberhasilan finis ketiga di Circuit of The Americas (COTA). Raihan apiknya sekaligus membantu Red Bull Racing mendekati Mercedes dalam perolehan poin klasemen sementara konstruktor.

Perez memang tampil gemilang dalam putaran F1 GP Amerika Serikat. Pada lap pembuka, dia dapat menjaga jarak dari rekan setim Max Verstappen. Kemudian, memasuki bagian pertama lomba, pembalap Meksiko itu mampu menempel Lewis Hamilton, membuat Mercedes gagal memperpanjang stint mereka.

Namun, jelang lap-lap akhir balapan, Perez mulai mengendur dan kehilangan cukup banyak waktu. Walau akhirnya mengamankan posisi ketiga, dia terpaut hampir lebih dari 40 detik.

Team Principal Red Bull, Christian Horner, mengungkapkan bahwa Perez telah berjuang melawan sakit. Ditambah, sang pembalap mengalami masalah pada sistem air minum sejak awal perlombaan.

“Saya merasa tidak enak badan pagi ini, dan ya, dari lap satu dan seterusnya saya tidak minum sama sekali,” tutur Perez.

“Itu sangat sulit. Sudah dari Lap 20, saya benar-benar habis. Saya tidak punya kekuatan, saya kehilangan kekuatan di tangan saya, kekuatan di kaki saya. Penglihatan juga. Rasanya sangat tidak nyaman.

“Saya hanya bertahan hidup, Anda tahu, mencoba untuk mengikuti. Itu adalah saat ketika saya mengalami momen yang buruk, tidak bisa mengendalikan mobil.

“Itu adalah balapan terpanjang dalam hidup saya, tidak diragukan lagi.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lando Norris, McLaren MCL35M, at the start

Foto oleh: Andy Hone / Motorsport Images