Hamilton dan Bottas berhasil mengamankan front row saat kualifikasi. Mercedes pun berharap keduanya bisa menggunakannya guna memegang kendali sejak awal serta memenangi balapan.

Namun, keduanya melebar tiga kali ketika menuju tikungan pertama. Sehingga Verstappen berhasil menyalip dan merangsek ke posisi pertama, meninggalkan Hamilton di urutan kedua.

Sementara manuver Verstappen membuat Bottas harus sedikit melebar serta bersenggolan dengan Daniel Ricciardo, yang memaksa pembalap Finlandia itu terlempar ke posisi ke-18.

Hamilton angkat bicara setelah balapan. Sang juara dunia bertahan mengatakan, bahwa dia merasa strategi yang diterapkannya ternyata tidak dijalani oleh Bottas.

“Saya telah membayangkannya secara berbeda, tentu saja, dalam arti bahwa mungkin Valtteri melakukan start lebih baik dan saya akan mencoba untuk mengejarnya,” tutur Hamilton.

“Akan tetapi, saya berada di sampingnya, dan kemudian saya hanya menutupi sisi lintasan saya, sembari mencoba untuk memastikan tidak ada yang bisa menyalip.

“Jadi, saya mencoba untuk menjaga posisi ini dari pembalap Red Bull mana pun yang bisa saya lihat di belakang di kaca spion, dan saya pikir Valtteri juga akan melakukan hal yang sama.

“Namun jelas, dia memberikan jalan untuk Max, dan Max berada di jalur untuk menyalip, begitu juga dengan pengereman hebat di Tikungan 1. Karena saya berada di bagian dalam, tidak ada harapan bagi saya.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and the rest of the field as Valtteri Bottas, Mercedes W12, spins

Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images