Formula 1 Makin Serius Kejar Balapan Ketiga di AS

Kejuaraan Dunia Formula 1 kemungkinan akan menambah satu balapan lagi di AS pada kalender 2023. Kabar terakhir menyebutkan, Las Vegas sudah dalam tahap kesepakatan akhir untuk menjadi Grand Prix ketiga di Negeri Paman Sam tersebut.

Tahun ini, Formula 1 memiliki dua balapan di AS. Circuit of The Americas (COTA) di Austin – yang sudah menjadi tuan rumah sejak musim 2012 – akan ditemani Miami yang bakal menjadi balapan baru.

GP Miami akan menggelar F1 di Miami International Autodrome, Miami Gardens, Florida, pada 8 Mei sebagai putaran kelima F1 2022, sedangkan COTA menjadi tuan rumah GP Amerika Serikat pada 23 Oktober, balapan ke-20.

Makin bertambahnya penggemar F1 dan antusiasme kaum muda terhadap olahraga ini, membuat otoritas ajang balap jet darat ini ingin memperbanyak balapan di AS.

Fakta bila Liberty Media selaku pemegang hak penyelenggaraan dan komersial F1 berasal dari AS, juga mempermudah jalan ditambahnya Grand Prix di negara tersebut. Dari sekian banyak calon, Las Vegas diyakini sebagai yang terkuat untuk menjadi balapan ketiga di AS.

Menurut bos COTA Bobby Epstein, Las Vegas sangat mungkin digelar berdekatan dengan GP Miami yang tahun ini dilangsungkan pada 8 Mei.

“Saya lihat, Miami dan Vegas bisa dipasangkan dan digelar untuk mengisi musim semi dalam kalender F1. Lalu, Austin dan Meksiko dilangsungkan pada musim gugur,” ujar Epstein.

“Saya rasa dari sisi bisnis dan masalah transfer kargo, ini sangat ideal. Anda hanya butuh dua kali setop besar untuk menjalani empat balapan di satu benua.

“Bagi kami, akan sangat bagus bila membawa F1 ke AS lebih banyak agar mendapatkan ekspos bagus, ketimbang hanya sekali setahun menyambangi negeri ini.”

Tahun ini, F1 rencananya bakal menggelar 23 balapan, terbanyak dalam sejarah jet darat tersebut. Jika Las Vegas masuk kalender, kemungkinan bakal mengorbankan salah satu sirkuit di Eropa yang selama ini membayar “kecil” kepada F1.

Belakangan, AS dikabarkan tidak hanya akan menambah satu balapan tetapi dua. Tentu saja ini tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat.

Rencananya, balapan F1 masing-masing akan digelar satu di pantai timur (Miami, mulai 2022 ini), satu di tengah AS (Austin), satu di barat (Las Vegas calon terkuat), serta satu lagi di pantai barat (Long Beach sudah mulai disebut-sebut).

AS kali terakhir menggelar tiga balapan F1 pada musim 1982. Saat itu, F1 menyambangi Long Beach, Detroit, dan Las Vegas (di Caesars Palace).