F1 Tawarkan Solusi Pangkas Sprint Race Jadi Tiga

F1 melaksanakan sprint race dalam tiga akhir pekan balapan musim lalu. Terlepas dari keluhan tim dan pembalap, percobaan itu dianggap berhasil sehingga dilanjutkan pada periode berikutnya.

Bahrain, Italia, Kanada, Austria, Belanda dan Brasil awalnya ditunjuk sebagai tuan rumah sprint race musim depan.

F1 menawarkan 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,2 miliar) untuk lima lomba pertama dan tambahan 150 ribu dolar AS untuk setiap sprint race tambahan. Jadi masing-masing tim mendapat dana 2,65 juta dolar AS.

Dengan skema pembiayaan tersebut, maka konsekuensinya tidak ada kompensasi kerusakan akibat kecelakaan. Dalam diskusi mengenai format balapan spesial itu, timbul pro dan kontra.

Keberatan hadir dari tiga skuad raksasa karena ingin plafon anggaran dinaikkan untuk perbaikan mobil seandainya terjadi kerusakan usai insiden dalam sprint race.

Beberapa waktu lalu, CEO McLaren, Zak Brown, membocorkan ada sebuah tim yang terang-terangan minta kenaikan batas anggaran hingga lima juta dolar.

“Permintaan kenaikan budget cap lima juta dolar yang diajukan satu tim, sangat aneh dan tidak ada fakta rasional di baliknya,” ia mengungkapkan.

Ketiga tim tersebut harus bisa memenangkan hati petinggi delapan skuad, yang kompak mendukung format biaya ekstra yang dikeluarkan Formula 1.

Komisi F1 akan bertemu lagi pada 14 Februari. Liberty bakal mengusulkan pengurangan sprint race menjadi tiga saja, seperti musim lalu.

Jalan tengah itu diajukan karena FIA, mayoritas tim dan Liberty menolak peningkatan batas anggaran. Delapan skuad semenjana menentang keinginan tim besar karena dukungan finansial yang dimiliki kurang kuat. Bahkan untuk memenuhi budget cap, mereka juga kesulitan.

Tiga sprint race dianggap ideal dalam kondisi sekarang. Pasalnya, tim masih terbelit keruwetan pengembangan mobil F1 2022.

Namun, tanpa dukungan dari Mercedes, Red Bull dan Ferrari yang masih jadi bintang balap jet darat, maka bisa saja sprint race dihapus.

Berdasarkan dokumen yang beredar di antara tim tahun lalu, dengan enam sprint race, diestimasi ada dana tambahan 10 juta dolar dari komersial dan siaran. Pemasukan tersebut bisa dibagi antara tim.