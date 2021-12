Max Verstappen Masuk Nominasi BBC Sports Personality of The Year

Setiap tahunnya, tepatnya pada Desember, BBC Sports Personality of the Year memberikan apresiasi tinggi kepada para olahragawan Inggris atas pencapaian besarnya.

Lewis Hamilton tercatat dua kali memenangi penghargaan utama, termasuk musim 2020. Akan tetapi, rival beratnya dalam perburuan gelar F1, Verstappen, bersiap untuk titel World Sports Star.

Daftar nomine diumumkan oleh BBC pada Senin (6/12/2021) pagi waktu setempat, sehari usai insiden kontroversial yang melibatkan Hamilton dan Verstappen di Grand Prix Arab Saudi.

Verstappen merupakan satu dari enam nomine untuk penghargaan World Sports Star, bersama Saul 'Canelo' Alvarez, Rachael Blackmore, Tom Brady, Novak Djokovic dan Elaine Thompson-Herah.

Kali terakhir driver Formula 1 memenangi penghargaan internasional BBC Sports Personality of The Year adalah Sebastian Vettel pada 2013 silam. Saat itu, masih bernama Overseas Sports Personality of the Year.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images

Pemungutan suara (voting) sudah dibuka untuk penghargaan World Sports Star melalui laman BBC, dan akan ditutup pada Selasa (14/12/2021) pekan depan, lima hari sebelum seremoni.

Verstappen dipastikan bakal menghadapi persaingan ketat untuk memenangi penghargaan. Alvarez menjadi juara dunia kelas menengah super pertama yang tak terbantahkan dalam tinju bulan lalu, mencatatkan sejarah dengan memegang sabuk dari empat badan organisasi pada waktu yang sama.

Sementara itu, Blackmore adalah joki wanita pertama yang memenangi Grand National pada April. Sedangkan, Brady membantu Tampa Bay Buccaneers memenangi Super Bowl di American Football, menandai kemenangan ketujuhnya.

Petenis Novak Djokovic menyabet tiga gelar Grand Slam sepanjang 2021, yakni Australia Terbuka, Prancis Terbuka dan Wimbledon, menambah jumlah gelarnya menjadi 20.

Lalu, Thompson-Herah meraih tiga medali emas untuk Jamaika di Olimpiade Tokyo, dengan memenangi nomor 100 meter, 200 meter dan final 4x100 meter.

Nominasi Penghargaan BBC World Sports Star 2021:

- Saul 'Canelo' Alvarez (Meksiko, tinju).

- Rachael Blackmore (Irlandia, pacuan kuda).

- Tom Brady (AS, sepak bola Amerika).

- Novak Djokovic (Serbia, tenis).

- Elaine Thompson-Herah (Jamaika, atletik).

- Max Verstappen (Belanda, Formula 1).