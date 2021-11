Vettel Inginkan Duel Seimbang antara Verstappen dan Hamilton

Usai pengumuman pensiun yang mengejutkan dari Nico Rosberg dan kebangkitan Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel menjelma sebagai penantang kuat Lewis Hamilton dalam perburuan gelar juara 2017 serta 2018.

Walau akhirnya performa konsisten Hamilton, didukung kinerja bagus Mercedes, sukses meredam perlawanan sengit Vettel, pertarungan kedua pembalap boleh dibilang yang terketat. Setidaknya pada saat itu.

Musim ini, tersaji rivalitas panas yang kembali melibatkan Hamilton. Namun, sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Lawannya adalah seorang pembalap muda, Max Verstappen.

Pilot Red Bull Racing itu tengah memuncaki klasemen sementara, unggul enam poin atas Hamilton. Demgan balapan tersisa enam seri, untuk kali pertama, juara dunia F1 begitu sulit ditebak siapa juara dunianya.

Jelang putaran Grand Prix Amerika Serikat, Vettel mengaku bagaimana dia sangat menikmati pertarungan antara Verstappen dan Hamilton. Namun, driver Aston Martin itu mengharapkan duel seimbang.

Hal ini mengacu pada pengalamannya semasa membela Ferrari. Lantaran mobil Kuda Jingkrak tidak berperforma baik, alhasil dia pun harus merelakan gelar juara jatuh ke tangan Hamilton serta Mercedes.

“Saya berharap Max memiliki mobil yang lebih baik, atau posisi yang lebih baik di akhir,” ucap Vettel.

“Karena pertarungan saya dengan Lewis, sayangnya, kami tidak kompetitif untuk benar-benar membuatnya kesulitan.

“Jadi, saya pikir itu cukup jelas dan cukup mudah baginya untuk memenangi kejuaraan pada akhirnya.”

Sebastian Vettel lalu menambahkan, bahwa dirinya berharap Max Verstappen dan Lewis Hamilton dapat terus menjaga rivalitas yang sehat hingga akhir musim. Sebelumnya, kedua pembalap terlibat clash di Silverstone serta Monza.

“Menurut saya, persaingan itu hal bagus untuk olahraga apa pun,” katanya.

“Tetapi, saya penggemar berat persaingan dengan rasa hormat. Dan saya kira, kita melihat pertarungan yang sangat bersih sejauh ini.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, is sprayed with Champagne by Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium

