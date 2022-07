Menjelang Grand Prix Hungaria, Vettel membuat pengumuman mengejutkan melalui akun Intagram pribadinya yang baru saja dibikin, bahwa 2022 akan menjadi musim terakhirnya di Formula 1.

Bukan hanya penggemar, semua orang di paddock jet darat terkejut dengan keputusan tersebut. Tak terkecuali Alonso yang pernah bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Vettel memutuskan untuk gantung helm karena ingin mencurahkan fokus terhadap keluarganya setelah bertahun-tahun konsentrasinya hanya untuk balapan.

Alonso, bertarung ketat dengan Vettel dalam perburuan titel dunia pada 2010 dan 2012, melabelinya sebagai rival terkuat di F1, setara Hamilton dan Schumacher.

“Lewis dan Sebastian, mungkin saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di sini bersama keduanya,” kata Spaniard.

“Jelas, Michael akan tetap menjadi pilihan utama saya, karena Anda tahu, saya berjuang untuk kejuaraan bersamanya dan saya tumbuh dengan melihatnya di Formula 1 mendominasi olahraga.

“Jadi, saya belajar banyak hal dari Michael. Kemudian dengan Lewis dan Seb, ya, kami bertiga banyak berbagi.

“Kami akan merindukannya setelah bertahun-tahun, Anda tahu, berbagi trek bersama dalam pertarungan hebat.

“Kejuaraannya, entah bagaimana saya juga ada di sana. Jadi ya, dia seorang juara yang hebat.

“Dia juga pria yang hebat, dengan nilai-nilai yang sangat kuat dan keluarga yang menyenangkan dan mungkin keputusan itu juga, seperti yang saya dengar untuk keluarganya. Jadi semoga itu yang terbaik, dan semoga dia masih ada di paddock.”

Fernando Alonso, Ferrari and Sebastian Vettel, Red Bull Racing celebrate on the podium

Photo by: Sutton Images