Power Unit Ferrari Kini 10 Dk Lebih Besar daripada Mercedes

Pernyataan juara dunia F1 1997 Jacques Villeneuve yang menyebut bila Scuderia Ferrari telah menjadi Mercedes baru pada Kejuaraan Dunia Formula 1 2022 mungkin sedikit ekstrem namun efektif.

Dua kemenangan dengan lima finis podium – dari kemungkinan enam – dalam tiga balapan awal F1 2022 jelas masih terlalu dini jika dibandingkan dengan delapan gelar konstruktor beruntun yang direbut Mercedes sejak 2014.

Tetapi sulit dipungkiri bila Ferrari F1-75 merupakan karya revolusioner para teknisi di Maranello, Italia, yang kini menjelma menjadi mobil paling kompetitif sekaligus acuan tim-tim lain di F1.

Ferrari tidak hanya menjadi mobil tercepat di trek F1 saat ini, dengan hanya Oracle Red Bull Racing yang sejauh ini mampu menandingi, tetapi juga memiliki daya tahan (reliability) sangat bagus. Untuk faktor terakhir Red Bull belum bisa menandinginya.

Jost Capito, CEO, Williams Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, in the team principals Press Conference

Foto oleh: FIA Pool