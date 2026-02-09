Ferrari SF-26 Berkembang tanpa Pasang S-duct di Sisinya

Ferrari diharapkan tampil di Bahrain setelah memberikan kesan yang baik dalam shakedown di Barcelona. SF-26 saat ini merupakan hasil analisis dan evaluasi cermat direktur teknik Loic Serra yang telah merencanakan pengembangan untuk dikirimkan dalam sesi pertama di Sakhir, di mana Scuderia akan membawa paket pembaruan pertama.

Lewis Hamilton menutup lima hari di Catalunya di puncak klasemen waktu (setiap tim hanya boleh memanfaatkan tiga hari). Hasil yang menggembirakan mengingat tujuan mereka bukan untuk mengejar waktu di Spanyol, melainkan mengumpulkan data terkait perilaku mobil dalam integrasi antara mesin dan sasis.

Charles Leclerc, Ferrari Foto oleh: Ferrari

Hasil yang diperoleh sangat positif, sehingga menimbulkan optimisme, setelah awal yang sangat hati-hati di Catalunya. Aspek positif pertama adalah bahwa ahli aerodinamika menemukan korelasi yang baik antara trek dan terowongan angin, dan penerapan data yang dikumpulkan juga memungkinkan pembaruan simulator untuk memberikan kepada pembalap reaksi yang lebih mendekati yang dirasakan di Barcelona.

Ini adalah aspek strategis yang sangat penting untuk pengembangan SF-26, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, telah diluncurkan dengan baik, tetapi masih perlu waktu untuk membuktikan bahwa mobil ini kompetitif. Semua akan diketahui di Bahrain, terutama pada sesi kedua yang dijadwalkan pada 18 hingga 20 Februari, ketika semua protagonis harus menunjukkan kartu yang dimiliki.

Keandalan power unit 067/6 telah dikonfirmasi tidak hanya dari putaran yang ditempuh oleh mobil merah, tetapi juga oleh Haas, lebih dari Cadillac. Hanya saja, perlu dilihat bagaimana kinerja SF-26 dalam simulasi kualifikasi ketika harus menunjukkan potensi maksimalnya.

Sementara itu, staf Cavallino telah diperkuat dengan kedatangan Guillaume Dezoteux dari Racing Bulls yang dalam struktur segera menjadi bertanggung jawab atas performa operasi. Pria Prancis ini akan mengisi peran strategis dalam organisasi Loic Serra, dalam sebuah kelompok perusahaan yang akan penting dalam pengembangan mobil merah.

SF-26 adalah satu-satunya mobil balap 2026 yang muncul dengan airbox yang sangat kecil dan berbentuk segitiga, karena sistem pendingin power unit terutama tercakup dalam bodi mobil, melanjutkan tradisi tahun lalu: mulut radiator segitiga dengan celah vertikal di bagian bawah hanya dimaksudkan untuk memastikan aliran udara yang diperlukan ke radiator.

Ferrari SF-24 dengan S-Duct Foto oleh: Filip Cleeren

Menurut Motorsport.com, Ferrari tidak menggunakan S-duct yang dengan cerdik diperkenalkan oleh Diego Tondi pada SF-23 dan dikonfirmasi pada SF-24, mengubah saluran tersebut menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan sistem pendingin.

Saluran berbentuk S memungkinkan peningkatan pengisian udara di celah di bawah bagian bawah mobil, meningkatkan kualitas aliran yang dibawa ke bagian bawah; udara segar yang, sebaliknya, dikeluarkan di atas sisi berfungsi untuk meningkatkan efisiensi aerodinamis celah dengan peningkatan tambahan downforce berkat bodi mobil, tanpa menghasilkan hambatan terhadap laju mobil. Ventilasi di belakang sambungan Halo sekarang membantu mengeluarkan panas dari bagian bawah mobil.

Bentuk sisi yang lebih ramping bisa diharapkan karena mobil merah ini ingin memanfaatkan mesin endotermik yang dilengkapi dengan kepala silinder baja, yang mampu bekerja pada temperatur lebih tinggi, yang memerlukan massa radiasi lebih kecil dalam ukuran dan berat.