FIA Finalisasi Regulasi Mesin Baru untuk F1 2026

Sejatinya aturan sudah disepakati beberapa pekan lalu, namun menunggu pengesahan akhir. Keterlambatan dipicu oleh presiden FIA, Mohammed Ben Sulayem. Namun, Dewan Motor Sport Dunia (WMSC) akhirnya memberi persetujuan, Selasa (16/8/2022).

“FIA melanjutkan untuk mendorong adanya inovasi dan keberlanjutan, terhadap seluruh portofolio motorsport secara keseluruhan, dari Regulasi Power Unit Formula 1 2026 adalah contoh paling terkenal dari misi itu,” ujar Sulayem.

“Pengenalan teknologi PU canggih bersama dengan bahan bakar sintetis yang berkelanjutan sejalan dengan target kami memberikan manfaat bagi pengguna mobil jalanan dan memenuhi tujuan nol karbon bersih pada 2030.

“Formula 1 saat ini menikmati pertumbuhan yang luar biasa dan kami yakin Regulasi ini akan membangun kegembiraan yang dihasilkan dari perubahan 2022.

“Saya ingin berterimakasih kepada semua manajemen FIA dan staf teknik yang terlibat dalam proses ini atas ketekunan dan komitmen mereka untuk bekerja bersama dengan semua pemangku kepentingan Formula 1 untuk mewujudkan ini.

“Saya juga ingin berterima kasih kepada anggota WMSC atas pertimbangan dan persetujuan mereka atas regulasi ini.”

Riset panjang dan pengembangan yang dilakukan FIA bersama pabrikan power unit yang sudah eksis dan berminat masuk berbuah empat ‘pilar kunci’. Tujuannya untuk menjaga unsur hiburan sekaligus menjalankan misi dukungan terhadap pelestarian lingkungan.

Spesifikasi mesin pembakaran internal 1,6 liter V6 dengan rasio bahan bakar dikurangi tetap digunakan. Motor Generator Unit-Heat yang rumit and mahal akan dihilangkan. Disinyalir ini berdasarkan permintaan Porsche dan Audi, yang minat terjun ke Formula 1.

Pesan ‘kelestarian lingkungan’ membuat F1 akan beralih sepenuhnya pada bahan bakar berkelanjutan, sambil meningkatkan penyebaran listrik dari powertrain hibrida hingga 50 persen, setara dengan 350 kW.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Nicholas Latifi, Williams FW44, take their grid spots for the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images