FIA Setop Sistem Rotasi, Niels Wittich Race Director di Sisa Lomba

Seperti diberitakan sebelumnya, regulator Kejuaraan Dunia Formula 1 itu menegaskan bakal melakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden di Grand Prix Jepang, dua pekan lalu.

Sejumlah pembalap meluapkan kemarahan saat sebuah alat berat (crane mini) berada di sisi trek untuk menyingkirkan Ferrari F1-75 milik Carlos Sainz yang mengalami kecelakaan akibat licinnya trek karena hujan. Pada saat bersamaan, AlphaTauri AT-03 geberan Pierre Gasly melintas.

Pada Jumat (21/10/2022), di sela-sela gelaran F1 GP Amerika Serikat, FIA mempublikasikan hasil evaluasi yang berujung pada perubahan sejumlah prosedur yang akan diimplementasikan mulai lomba di Austin dan seterusnya.

Satu perubahan besar dilakukan pada struktur pengawas balapan (race control). Seperti diketahui, FIA meminta Niels Wittich dan Eduardo Freitas bergantian bertugas sebagai Race Director F1 sepanjang musim 2022.

“Untuk sisa balapan F1 musim 2022, FIA tidak akan lagi memakai sistem rotasi peran Race Director,” demikian bagian pernyataan FIA terkait hasil laporan mereka.

“Mulai Grand Prix Amerika Serikat di Austin dan balapan-balapan berikutnya di Meksiko, Brasil, dan Abu Dhabi, Niels Wittich akan menjadi Race Director dengan dukungan staf Race Control.”

Musim ini, Wittich dan Freitas berbagi peran sebagai Race Director sebagai salah satu perubahan besar pada F1 musim 2022 menyusul hasil kontroversial pada GP Abu Dhabi tahun lalu yang diikuti pemberhentian Michael Masi sebagai Race Director.

Bersamaan dengan rotasi Race Director, FIA juga mengumumkan penggunaan Virtual Race Control Room baru yang berpusat di Jenewa, Swiss, dengan tujuan membantu race control dalam mengambil keputusan di setiap akhir pekan Grand Prix.

Pun demikian, sejumlah sistem baru ini belum juga menjamin rasa puas di F1. Awal tahun ini, sejumlah pembalap mengaku khawatir bakal muncul inkonsistensi dengan pergantian ofisial balapan. Mereka pun meminta agar FIA tetap memakai satu ofisial untuk mengawasi seluruh proses balapan.

Andalan Tim Mercedes-AMG Petronas yang juga Direktur Asosiasi Pembalap Grand Prix (GPDA) George Russell menyebut rotasi Race Director bukan cara terbaik untuk F1, utamanya terkait konsistensi yang mereka khawatirkan.

“Kami tidak pernah memiliki seorang steward (pengawas balapan) dari event sebelumnya pada balapan yang akan berlangsung, untuk berbicara tentang sejumlah keputusan yang sudah dibuat,” ujar Russell di Austin, Kamis lalu.

“Gary Connelly di sini pada akhir pekan ini, kebetulan juga ada di Jepang. Hal-hal seperti ini yang harus kami benahi bersama FIA agar lebih maju ke depannya.”

Freitas, yang juga mantan Race Director Kejuaraan Dunia Balap Ketahanan Mobil (WEC), bertugas di Suzuka. Sesuai aturan, seluruh marshal maupun kendaraan pemulihan lintasan bisa masuk trek sesuai perintah Race Director dan pemimpin lomba alias clerk of the course.

Dari laporan yang diterima FIA juga diketahui perlunya “alokasi tugas yang lebih baik di antara tim Race Control” selama periode Safety Car (SC) dan Virtual Safety Car (VSC).

Hal ini perlu dilakukan karena dalam laporan FIA disebut bila Gasly tidak terdeteksi di pit lane, situasi yang menyebabkannya tertinggal di belakang dan lalu mencoba mengejar pembalap lain untuk bergabung, dan melewati recovery vehicle.

Laporan FIA itu juga menyebutkan bahwa akan “bijaksana untuk menunda penyebaran kendaraan pemulihan di jalurnya” mengacu kondisi di lintasan.

Termasuk pendelegasian tugas pemantauan ke Race Control, jika diperlukan dan jika dianggap kuat, di bawah prosedur SC atau VSC. Khusus terkait tinjauan ini adalah pendelegasian pemantauan mobil yang memasuki pit lane dalam kondisi SC dan konsekuensi dari panjangnya barisan mobil-mobil pembalap akibat adanya SC.