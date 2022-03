Film Dokumenter Lewis Hamilton Akan Hadir di Apple+

Proyek yang belum disebutkan namanya ini akan disutradarai oleh pembuat film asal Inggris, Matt Kay, dan diproduksi Hamilton, serta manajer media talent, Penni Thow, One Community dan Box to Box Films, produser serial Drive To Survive.

Film dokumenter Hamilton bakal memiliki akses penuh ke sang pembalap dan timnya Mercedes, sembari menjanjikan para pemeran wawancara tamu bintang serta cuplikan dari dalam dan luar trek.

Mantan CEO HBO, Richard Plepper, akan menjadi produser eksekutif bersama dengan Scott Budnick, yang karya-karya filmnya termasuk The Hangover.

Apple TV+ bakal menambahkan film dokumenter Hamilton ke daftar konten non-fiksi/tanpa naskah yang terus bertambah, termasuk They Call Me Magic – kisah hidup bintang NBA, Earvin 'Magic' Johnson.

“Hamilton telah merintis jejak yang belum dipetakan secara profesional, sosial dan budaya, dan mengubah olahraga dalam skala global,” bunyi pernyataan Apple+.

“Berasal dari keluarga kelas pekerja, Lewis berhasil dalam olahraga di mana peluang ditumpuk melawannya tetapi di mana bakatnya bersinar, memungkinkan dia untuk mendominasi olahraga selama lebih dari satu dekade.

“Hamilton saat ini menjadi satu-satunya pembalap kulit hitam yang membalap di Formula 1. Dia merangkul apa yang membuatnya berbeda dan naik ke puncak kariernya telah membuatnya sangat berkomitmen untuk menggunakan platformnya guna mempengaruhi perubahan positif bagi generasi mendatang.”

Hamilton pernah membintangi animasi Cars dan menjadi salah satu dari banyak nama bintang yang menjadi cameo di sekuel Zoolander 2.

Driver Mercedes itu telah dikaitkan sebagai konsultan, dan kemungkinan aktor, dalam proyek film F1 produksi Apple Original Films mendatang, yang dibintangi Brad Pitt.

Kabar menyebutkan, bahwa Pitt bakal memerankan bintang balap veteran yang keluar dari masa pensiunnya untuk membimbing seorang pembalap muda, sambil mengambil kesempatan terakhirnya sendiri untuk meraih kejayaan di trek.

Produser Top Gun legendaris Jerry Bruckheimer memimpin proyek itu, dengan sutradara Top Gun: Maverick Joseph Kosinski dan penulis naskah Ehren Kruger juga ikut serta. Film bertema balap motor terakhir Bruckheimer adalah Days of Thunder, film laris NASCAR yang dibintangi oleh Tom Cruise pada 1990.

