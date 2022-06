Fokus ke Afrika dan Asia, F1 Tidak Akan Lupakan Eropa

Di tengah indikasi yang berkembang bahwa balapan Grand Prix Afrika Selatan di Kyalami adalah target F1 berikutnya, dan berpotensi digelar awal tahun depan jika logistik dapat disortir, kemungkinan akan ada semacam perombakan kalender.

Jadwal F1 saat ini dibatasi sebanyak 24 balapan. Dengan penambahan grand prix di Las Vegas dan Qatar pada 2023, serta keinginan untuk mengelompokkan race secara regional, berarti beberapa event saat ini bisa dibatalkan untuk membuka jalan.

Indikasi menunjukkan Grand Prix Prancis, yang berlangsung setiap tahun dan GP Belgia bisa kehilangan slot reguler pada jadwal. GP Monako juga tidak dijamin, dengan F1 menuntut serangkaian konsesi jika ingin mengamankan kontrak barunya.

Liberty Media, selaku pemilik F1, telah memfokuskan upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk dapat memperluas jangkauan kejuaraan di Amerika Serikat. Penambahan Miami dan Las Vegas bersama Austin membuat misi itu kini telah tercapai.

Berbicara dalam Forum Bisnis F1 yang diselenggarakan oleh Financial Times dan Motorsport Network di Monako, Jumat (27/5/2022), Stefano Domenicali mengatakan perhatian kini beralih ke Afrika dan Asia.

Tetapi pria kebangsaan Italia tersebut pun menegaskan bahwa Formula 1 tidak akan dan tak berencana membuang sejumlah balapan klasik mereka di Eropa hanya untuk menambah pasar baru kejuaraan.

“Ada wilayah di dunia yang ingin memiliki Formula 1 dan saya pikir salah satu kawasan yang ingin kami kembangkan adalah area Afrika. Kami adalah kejuaraan dunia dan itu adalah wilayah di mana kami tidak ada,” tutur Domenicali.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, the rest of the field at the start

Foto oleh: Steve Etherington / Motorsport Images