Hasil FP3 F1 GP Amerika Serikat: Verstappen Jinakkan Duo Ferrari

Max Verstappen langsung tampil mengigit sejak latihan bebas ketiga (FP3) GP AS berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Sabtu (22/10/2022) siang waktu setempat.

Super Max terlibat pertarungan dengan dua pilot Ferrari, Charles Leclerc dan Carlos Sainz, serta rekan setimnya di Red Bull, Sergio Perez, untuk menjadi yang tercepat dalam sesi latihan final itu.

Verstappen pada akhirnya unggul. Ia mencetak waktu lap tercepat, yakni 1 menit 35,825 detik, dan jadi satu-satunya yang tembus di bawah 1:36. Pemuda Belanda unggul 0,320 detik atas Leclerc.

Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh Sainz, pembalap tercepat pada FP1 hari Jumat. Melengkapi Top 5 ada Perez dan pembalap berpengalaman Mercedes, Lewis Hamilton.

Pada tahap awal FP3, Charles Leclerc memuncaki timesheet setelah mencetak waktu lap 1:37,471, unggul atas duo Red Bull, Max Verstappen (0,065) dan Sergio Perez (0,142).

Tak lama berselang, Super Max berhasil mengambil alih pimpinan dengan torehan 1:36,706, sekitar 0,3 detik lebih cepat dari Leclerc. Ia menjadi yang pertama tembus di bawah 1 menit 37 detik.

Carlos Sainz mencoba merespons. Ia melaju cepat dengan F1-75, tetapi belum bisa mematahkan waktu Verstappen, terpaut 0,188. Walau demikian, Smooth Operator menggeser Leclerc dari P2.

Leclerc kemudian berhasil menajamkan waktunya, namun lagi-lagi belum melewati Verstappen. Ia masih lebih lambat 0,059 detik dari catatan terbaik sang pesaing sejauh ini.

Sementara itu, Daniel Ricciado mengeluhkan soal masalah pedal rem lewat radio tim. McLaren kemudian memintanya untuk masuk pit. Pada sisi lain, Sebastian Vettel sudah naik ke posisi keenam.

Mendekati akhir paruh pertama FP3, Lewis Hamilton mencetak 1:36,688 untuk menggeser Verstappen. Namun, beberapa saat kemudian, torehannya dilewati Perez, yang lebih cepat 0,110 detik.

Ketika FP3 memasuki 15 menit terakhir, tiga tim papan atas menempatkan dua pembalapnya dalam enam besar, setelah George Russell menggeser Fernando Alonso dari P6.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images

Pilot Alfa Romeo Valtteri Bottas mampu mengambil alih posisi ketujuh dari Alonso, tetapi ia belum dapat tembus enam besar. Selisihnya dengan Russell, suksesornya di Mercedes, sekitar 0,2 detik.

Saat FP3 menyisakan sekitar 10 menit, Verstappen membuat gebrakan. Ia merebut posisi teratas dari Perez setelah mencatatkan waktu putaran di angka 1 menit 36,223.

Leclerc tidak tinggal diam. Pembalap asal Monako berhasil meningkatkan torehannya. Hanya saja masih 0,010 detik lebih lambat. Namun, ia naik ke P2, menggeser Perez.

Leclerc, yang tercepat di FP2, belum menyerah, mendekati akhir, ia mampu memimpin dengan 1:36,145. Tetapi itu tak bertahan lama, sebab Verstappen menajamkan waktunya menjadi 1:35,825.

Sedangkan di belakang mereka, Sainz dan Perez telah berhasil menggeser Hamilton. Sedangkan Alonso berhasil melesat ke P6 setelah melibas waktu Bottas serta Russell.

Hasil FP3 F1 GP Amerika Serikat 2022: