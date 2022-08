Antonio Giovinazzi Turun untuk Haas di FP1 GP Italia dan GP AS

Haas akan meminta pembalap cadangan (reserve driver) Scuderia Ferrari Antonio Giovinazzi kembali ke tim untuk turun pada FP1 di balik kemudi sasis VF-22 pada Grand Prix Italia dan Grand Prix Amerika Serikat (AS).

Giovinazzi – pembalap veteran dengan pengalaman turun dalam 62 balapan Formula 1 sepanjang kariernya – bukanlah sosok asing bagi tim asal AS tersebut. Pada 2017, ia tujuh kali menjalani sesi FP1 bersama Haas di atas VF-17.

Terakhir, pembalap berusia 28 tahun dari Martina Franca, Italia, tersebut turun selama tiga musim penuh di Formula 1 untuk Tim Alfa Romeo Racing (2019 – 2021).

Musim ini, Giovinazzi tetap terlibat di F1 sebagai reserve driver Ferrari. Ia juga turun di Kejuaraan Dunia Formula E 2021-2022 bersama Dragon Penske Racing.

Giovinazzi akan berpartisipasi pada FP1 GP Italia di Autodromo Nazionale Monza pada Jumat, 9 September, serta pada GP AS di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada Jumat, 21 Oktober.

Kedua pembalap reguler Haas, yakni Kevin Magnussen dan Mick Schumacher masing-masing akan menyediakan mobilnya selama satu sesi untuk mengakomodasi Giovinazzi.

“Kami senang menyambut kembali Antonio Giovinazzi ke tim untuk dua FP1,” ucap Guenther Steiner, Prinsipal Tim Haas F1 Team, dalam laman resmi skuad.

“Ferrari ingin memberikan kesempatan Antonio menjajal mobil spesifikasi musim ini. Kami sangat senang bisa membantu,” ucap bos tim yang saat ini memakai power unit dari Ferrari itu.

Steiner menambahkan, pihaknya menikmati situasi serupa, lima tahun lalu, bersama Giovinazzi dan Ferrari. Jelas ada perbedaan antara dulu dan sekarang karena Giovinazzi sudah berpengalaman turun penuh selama tiga musim di F1.

“Masukan dari dia akan berguna bagi kami untuk turun di Italia dan Amerika. Saya sudah tidak sabar melihat Giovinazzi berada di paddock kami lagi,” tutur Steiner.

Dalam pernyataannya, Antonio Giovinazzi juga mengaku sangat senang berkesempatan turun lagi dalam sebuah sesi resmi F1.

“Selain mengemudi di simulator, jelas penting untuk mencoba dan menguji mobil yang sesungguhnya. Saya sudah tidak sabar untuk segera memakai race suit dan helm lagi,” kata Giovinazzi.

“Turun di FP1 ini menjadi kesempatan bagaimana agar lebih percaya diri di atas mobil F1 generasi baru. Ini cara terbaik agar siap jika saya diminta turun untuk menggantikan pembalap reguler.

“Turun di trek menantang seperti Monza dan COTA kian menambah ketegangan. Terima kasih untuk Haas F1 Team dan Scuderia Ferrari, saya akan memberikan kontribusi untuk tim seperti yang pernah saya lakukan pada 2017.”