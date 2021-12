Lewis Hamilton Bersedia Bentuk George Russell Jadi Juara Dunia F1

Kedua pembalap Inggris tersebut akan memperkuat Mercedes dalam F1 2022. Russell menggantikan Valtteri Bottas yang pindah ke Alfa Romeo.

Mungkin tahun pertama akan terjadi persaingan, tapi Hamilton membuka peluang membantu juniornya. Pengalaman bertahun-tahun, etos kerja dan sikap positif sangat bermanfaat kalau ditularkan.

Apalagi di usia 36 tahun, kariernya pasti tidak lama lagi. Sedangkan, Russell yang lebih muda 13 tahun, masih punya jenjang yang sangat panjang.

“Saya berada di posisi berbeda. Saya ingin melihatnya sukses. Akan ada titik di mana, saya tidak lanjut dalam olahraga ini,” ia mengungkapkan pendapat seputar kehadiran Russell kepada beberapa media, termasuk Motorsport.com.

“Dia rekan setim saya dan akan jadi pembalap Inggris, yang ingin saya lihat jadi juara dunia. Saya sangat berharap bahwa, sementara kami berkompetisi dan saya ingin menang di trek, saya harap saya punya pengaruh positif pada bagaimana dia bisa berlaku positif dalam tim.

“Apakah itu saatnya dia berkomitmen pada teknik atau bagaimana dia mengaduk data atau hanya bagaimana dia berkendara di trek.”

Hamilton juga ingin rekan barunya itu segera melesat. Ketika jadi rookie F1, ia bahkan bisa menggagalkan impian rekan setimnya di McLaren, Fernando Alonso untuk merangkai gelar juara dunia ketiga.

Russell will trade his Williams for a Mercedes when he joins Hamilton next year

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images