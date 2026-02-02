Loncat ke konten utama

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Formula 1 Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing

Hamilton: Mobil F1 Baru Lebih Menyenangkan Dikemudikan daripada Era Sebelumnya

Lewis Hamilton memberikan persetujuannya terhadap generasi baru mobil Formula 1, karena menurutnya mobil-mobil tersebut sedikit lebih menyenangkan untuk dikendarai.

Haydn Cobb
Haydn Cobb
Dirilis:
Tambahkan sebagai sumber pilihan
Lewis Hamilton, Ferrari

Pengalaman Lewis Hamilton yang panjang di Formula 1 menempatkannya dalam posisi terbaik untuk mengevaluasi generasi baru mobil balap. Juara F1 tujuh kali itu menikmati apa yang dia kendarai sejauh ini.

Ia memasuki perubahan regulasi besar kelima dalam kariernya dan sering terbuka tentang era mobil mana yang dia sukai untuk balapan, terutama setelah pengalaman yang melelahkan selama periode ground effect pada 2022-2025.

Mungkin hal ini menjadi bahan bakar bagi optimisme Hamilton terhadap generasi baru mobil F1 yang melakukan debut resmi di lintasan pada shakedown Barcelona pekan ini, di mana pembalap Inggris tersebut hadir untuk menguji Ferrari SF-26 setelah sesi pengambilan gambar di Fiorano pasca peluncuran mobil tersebut pekan lalu.

Hamilton, mencatatkan lap tercepat di shakedown dengan waktu 1:16,348 dan berkontribusi pada total 444 lap Ferrari di Circuit de Barcelona-Catalunya bersama rekan setimnya Charles Leclerc, mengatakan mobil F1 baru lebih menyenangkan untuk dikendarai karena lebih toleran dibandingkan stabilitas yang sangat presisi yang menjadi ciri khas mobil ground-effect.

Baca Juga:

“Generasi mobil ini sebenarnya sedikit lebih menyenangkan untuk dikendarai,” kata Hamilton kepada F1 setelah sesi shakedown di Barcelona. “Mobil ini oversteer, responsif, dan sering meluncur, tapi sedikit lebih mudah dikendalikan. Saya pasti akan mengatakan lebih menyenangkan.

“Tapi, tentu saja kita masih perlu bekerja untuk memperbaiki, seperti yang dilakukan semua orang. Saya pikir kita telah melakukan debriefing yang bagus. Semua orang benar-benar fokus. Saya benar-benar merasakan mentalitas pemenang, seperti, di setiap orang di tim lebih dari sebelumnya. Jadi ini positif.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto oleh: Ferrari

Komentar Hamilton mengikuti penilaian positif tentang program uji coba Ferrari, yang termasuk rencana tidak biasa untuk berlatih di kondisi basah pada Selasa. Red Bull adalah satu-satunya tim yang bergabung dengan Ferrari di lintasan saat hujan tiba, tetapi pembalap Inggris itu antusias untuk mencoba SF-26 di kondisi basah, setelah mengalami kurva belajar yang sangat curam dalam aksi basah pertamanya di Ferrari pada Grand Prix Australia tahun lalu.

“Ini benar-benar minggu yang menyenangkan, jujur. Saya pikir banyak pekerjaan yang dilakukan selama musim dingin dari sisi saya, tetapi apa yang dilakukan tim selama musim dingin untuk melakukan perubahan menjelang tes (adalah positif),” jelasnya.

“Awal minggu yang sedikit tidak biasa saat kami menguji dan mengalami hari hujan sepenuhnya, yang biasanya tidak akan dipilih, tetapi tahun lalu saya pergi ke balapan pertama dan hari Minggu balapan sebenarnya adalah kali pertama saya mengemudikan Ferrari, dan itu adalah balapan yang sangat sulit. Jadi, baik untuk memiliki pengalaman dan pengetahuan itu.

“Kemudian, melihat jarak tempuh yang kami dapatkan dalam dua hari terakhir, berkat kerja keras semua orang di pabrik, yang saya sangat hargai karena konsistensi, tanpa masalah...

“Tentu saja, selalu ada hal-hal kecil, tapi kami tidak mengalami momen downtime, meskipun mungkin hal-hal itu bisa muncul di minggu-minggu mendatang, tapi selain itu, ini adalah dua hari yang sangat, sangat solid.

“Dalam hal memahami mobil dan keseimbangannya, kami memiliki downforce yang jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.”

Share Or Save This Story

Artikel sebelumnya Hindari Protes di Seri Pembuka, FIA Bahas Proposal terkait Kasus Mesin F1

Top Comments

More from
Haydn Cobb

Tak Maksimal di Shakedown, Hadjar Berharap Lebih Baik di Awal Musim

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Tak Maksimal di Shakedown, Hadjar Berharap Lebih Baik di Awal Musim

Etape 11 Dakar: Ekstrom Pimpin Dominasi Ford, Lategan Keluar dari Persaingan Juara

Dakar
Dakar
Dakar
Etape 11 Dakar: Ekstrom Pimpin Dominasi Ford, Lategan Keluar dari Persaingan Juara

Etape 7 Dakar 2026: Ekstrom Menang, Usai Drama Lategan

Dakar
Dakar
Dakar
Etape 7 Dakar 2026: Ekstrom Menang, Usai Drama Lategan
More from
Lewis Hamilton

Fred Vasseur Lihat Awal Positif Ferrari di Shakedown F1

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Fred Vasseur Lihat Awal Positif Ferrari di Shakedown F1

Lewis Hamilton Pimpin Shakedown F1 Hari Terakhir

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Lewis Hamilton Pimpin Shakedown F1 Hari Terakhir

Bagaimana Hamilton dan Mercedes Ingin Kembali ke Puncak F1?

Prime
Formula 1
Prime
Formula 1
Bagaimana Hamilton dan Mercedes Ingin Kembali ke Puncak F1?
More from
Ferrari

Hamilton Akui Petualangan Pertama Ferrari SF-26 di Shakedown Menantang

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Hamilton Akui Petualangan Pertama Ferrari SF-26 di Shakedown Menantang

Leclerc Uji Partial Active Aero Mode untuk Kondisi Basah

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Leclerc Uji Partial Active Aero Mode untuk Kondisi Basah

Ferrari Ungkap Bobot SF-26 yang Mendekati Batas

Formula 1
Formula 1
Ferrari launch
Ferrari Ungkap Bobot SF-26 yang Mendekati Batas

Berita terbaru

Quartararo Jawab Spekulasi Pindah ke Honda di MotoGP 2027

MotoGP
MGP MotoGP
Quartararo Jawab Spekulasi Pindah ke Honda di MotoGP 2027

Ocon Teropong Hierarki Kekuatan Grid F1 2026 Usai Shakedown

Formula 1
F1 Formula 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Ocon Teropong Hierarki Kekuatan Grid F1 2026 Usai Shakedown

Mir: Jika Menandatangani Terlalu Cepat, Anda Akan Menyesalinya

MotoGP
MGP MotoGP
Mir: Jika Menandatangani Terlalu Cepat, Anda Akan Menyesalinya

Marco Bezzecchi Perpanjang Kontrak Dua Tahun dengan Aprilia

MotoGP
MGP MotoGP
Marco Bezzecchi Perpanjang Kontrak Dua Tahun dengan Aprilia