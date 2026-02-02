Pengalaman Lewis Hamilton yang panjang di Formula 1 menempatkannya dalam posisi terbaik untuk mengevaluasi generasi baru mobil balap. Juara F1 tujuh kali itu menikmati apa yang dia kendarai sejauh ini.

Ia memasuki perubahan regulasi besar kelima dalam kariernya dan sering terbuka tentang era mobil mana yang dia sukai untuk balapan, terutama setelah pengalaman yang melelahkan selama periode ground effect pada 2022-2025.

Mungkin hal ini menjadi bahan bakar bagi optimisme Hamilton terhadap generasi baru mobil F1 yang melakukan debut resmi di lintasan pada shakedown Barcelona pekan ini, di mana pembalap Inggris tersebut hadir untuk menguji Ferrari SF-26 setelah sesi pengambilan gambar di Fiorano pasca peluncuran mobil tersebut pekan lalu.

Hamilton, mencatatkan lap tercepat di shakedown dengan waktu 1:16,348 dan berkontribusi pada total 444 lap Ferrari di Circuit de Barcelona-Catalunya bersama rekan setimnya Charles Leclerc, mengatakan mobil F1 baru lebih menyenangkan untuk dikendarai karena lebih toleran dibandingkan stabilitas yang sangat presisi yang menjadi ciri khas mobil ground-effect.

“Generasi mobil ini sebenarnya sedikit lebih menyenangkan untuk dikendarai,” kata Hamilton kepada F1 setelah sesi shakedown di Barcelona. “Mobil ini oversteer, responsif, dan sering meluncur, tapi sedikit lebih mudah dikendalikan. Saya pasti akan mengatakan lebih menyenangkan.

“Tapi, tentu saja kita masih perlu bekerja untuk memperbaiki, seperti yang dilakukan semua orang. Saya pikir kita telah melakukan debriefing yang bagus. Semua orang benar-benar fokus. Saya benar-benar merasakan mentalitas pemenang, seperti, di setiap orang di tim lebih dari sebelumnya. Jadi ini positif.”

Lewis Hamilton, Ferrari Foto oleh: Ferrari

Komentar Hamilton mengikuti penilaian positif tentang program uji coba Ferrari, yang termasuk rencana tidak biasa untuk berlatih di kondisi basah pada Selasa. Red Bull adalah satu-satunya tim yang bergabung dengan Ferrari di lintasan saat hujan tiba, tetapi pembalap Inggris itu antusias untuk mencoba SF-26 di kondisi basah, setelah mengalami kurva belajar yang sangat curam dalam aksi basah pertamanya di Ferrari pada Grand Prix Australia tahun lalu.

“Ini benar-benar minggu yang menyenangkan, jujur. Saya pikir banyak pekerjaan yang dilakukan selama musim dingin dari sisi saya, tetapi apa yang dilakukan tim selama musim dingin untuk melakukan perubahan menjelang tes (adalah positif),” jelasnya.

“Awal minggu yang sedikit tidak biasa saat kami menguji dan mengalami hari hujan sepenuhnya, yang biasanya tidak akan dipilih, tetapi tahun lalu saya pergi ke balapan pertama dan hari Minggu balapan sebenarnya adalah kali pertama saya mengemudikan Ferrari, dan itu adalah balapan yang sangat sulit. Jadi, baik untuk memiliki pengalaman dan pengetahuan itu.

“Kemudian, melihat jarak tempuh yang kami dapatkan dalam dua hari terakhir, berkat kerja keras semua orang di pabrik, yang saya sangat hargai karena konsistensi, tanpa masalah...

“Tentu saja, selalu ada hal-hal kecil, tapi kami tidak mengalami momen downtime, meskipun mungkin hal-hal itu bisa muncul di minggu-minggu mendatang, tapi selain itu, ini adalah dua hari yang sangat, sangat solid.

“Dalam hal memahami mobil dan keseimbangannya, kami memiliki downforce yang jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.”