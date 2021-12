Aksi ‘boikot’ yang dilakukan dua awak Mercedes tersebut merupakan bentuk protes atas hasil GP Abu Dhabi, yang menyebabkan hilangnya kans Hamilton merangkai gelar kedelapan.

Ketika itu, pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen menyalip pembalap Mercedes itu pada lap terakhir, usai Direktur Balap F1, Michael Masi, mengumumkan restart. Hamilton yang melaju dengan ban keras aus, tentu sulit mengejar rivalnya yang sempat ganti ban lunak.

Manuver tersebut mendorong sang prinsipal tim mengajukan protes dua kali yang berujung pada penolakan. Wolff pun gembar-gembor bakal naik banding. Pada akhirnya, mereka menyerah dan memutuskan membatalkan upayanya.

Mereka pun memilih jalan lain untuk menunjukkan kemarahan. Selain mencurahkan perasaan lewat media sosial, Hamilton dan Wolff kompak enggan datang ke acara tahunan itu.

Akibat ulahnya, pembalap yang baru saja mendapat gelar ‘Sir’ itu terancam dijatuhi sanksi. Absen dari program tersebut merupakan pelanggaran regulasi olahraga F1.

Todt tentu kecewa dengan sikap mereka. Namun, ia tak mau ajang tersebut dipengaruhi situasi negatif.

“Saya kira malam ini, kita harus merayakan, daripada mencoba masuk dalam segala kontroversi. Taka da gunanya. Apa hasilnya?” mantan bos Ferrari itu mengungkapkan.

“Saya kira, di satu sisi, saya merasa sedih karena Mercedes seharusnya bisa mendapat lebih banyak penghargaan, mengingat juara pabrikan delapan kali sangat unik.

“Tapi, pemuda ini (Verstappen) telah menjalankan pekerjaan dengan luar biasa. Kita seharusnya fokus pada itu, daripada mengatakan, ‘Apa kita akan menghukum (Hamilton) karena dia tak datang?’”

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner shakes hands with second placed Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool