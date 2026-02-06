Esteban Ocon finis di belakang Oliver Bearman pada Formula 1 2025. Dalam duel internal Haas, rookie yang menjalani musim pertamanya di kelas utama ini unggul dengan skor 41:38. Hal ini mengejutkan beberapa ahli - termasuk prinsipal Haas, Ayao Komatsu.

"Jika hanya melihat hasil olahraga tanpa masuk ke detail, tentu tidak ada yang puas dengan hasil olahraga Esteban tahun lalu," kata Komatsu tentang Ocon, yang juga kalah dalam duel kualifikasi melawan Bearman dengan skor 10:14 pada 2025.

"Bearman memang rookie yang hebat," puji prinsipal Haas itu, "Tetapi (Esteban) memiliki pengalaman sepuluh tahun di Formula 1. Dia pernah jadi pemenang balapan, dia pernah naik podium. Itulah mengapa kami mengharapkan lebih darinya."

Ocon pindah dari Alpine ke Haas pada 2025. Bersama tim Prancis itu, dia memenangi Grand Prix Hungaria 2021 dan tiga kali naik podium bersama tim dari Enstone. Di Haas, hasil terbaiknya sejauh ini adalah posisi kelima di GP Cina tahun lalu.

Namun, terutama di pertengahan musim, pembalap Prancis secara teratur mengekor rekan setimnya. Antara Zandvoort dan Sao Paulo, Bearman finis di depan Ocon dalam tujuh Grand Prix berturut-turut. Namun, Komatsu juga melihat tim sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keadaan ini.

Komatsu: Tim juga ikut bertanggung jawab atas hasil

"Kadang-kadang itu juga karena tim dan kami tidak bisa memberinya mobil yang dia rasa nyaman, terutama di kualifikasi," ucap Komatsu, yang menjelaskan bahwa dalam situasi seperti itu, bukan hanya pembalap atau mobil yang harus disalahkan. Biasanya, tanggung jawabnya dibagi "50:50".

"Ini hanyalah proses bagaimana kami bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat," tutur pria Jepang itu mengenai masalah yang dialami Ocon dengan mobilnya tahun lalu. Terlalu sering Ocon merasa tidak nyaman dengan Haas VF-25.

"Itulah poin di mana saya merasa bahwa kami tidak tampil terlalu baik tahun lalu. Karena menurut saya, kami seharusnya bisa mengatasi masalah ini lebih cepat."

"Kita harus benar-benar mengatasi masalah ini dengan lebih cepat, karena potensi Esteban sangat jelas," tegasnya sambil mencontohkan final musim di Abu Dhabi. Ocon mengalami Jumat yang sulit, tetapi kemudian berhasil membalikkan keadaan bersama tim.

"Jika melihat Abu Dhabi, apa yang dia capai pada hari Sabtu dan Minggu, setelah mengalami hari Jumat yang sangat buruk, itu menunjukkan betapa berbakatnya dia," lanjut Komatsu. Untuk informasi, Ocon menyelesaikan F1 GP Abu Dhabi di urutan ketujuh.

Namun, tidak ada solusi pasti untuk kesulitan yang dihadapi pembalap 29 tahun itu. Sebaliknya, ada beberapa hal kecil yang memicu efek bola salju. Komatsu berharap Ocon akan meraih hasil yang lebih baik pada F1 2026. Karena dalam kejuaraan dunia tahun ini, kedua pembalap sangat dibutuhkan, tegasnya.