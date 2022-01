Kicauan F1 di Twitter Indonesia Meningkat Hampir 200 Persen

Platform media sosial Twitter merilis data kicauan tentang momen olahraga yang terjadi tahun lalu. Terdapat 3,7 miliar Tweet, yang mana angka ini melampaui 2,7 miliar Tweet yang tercatat pada 2020.

Di kawasan Asia Tenggara, percakapan tentang olahraga meningkat sebanyak 40 persen atau lebih dari 95 juta kicauan pada 2021.

Sedangkan di Indonesia sendiri, terdapat 41,4 juta Tweet tentang olahraga pada 2021. Angka ini meningkat sebesar 64 persen dibandingkan 2020.

Hal itu tak mengherankan karena ada event olahraga besar, seperti Euro 2020, Olimpiade Tokyo 2020 dan Paralympics 2020 yang digelar tahun lalu.

Namun, yang menarik perhatian adalah peningkatan pesat jumlah kicauan mengenai kejuaraan dunia F1.

“Penggemar Formula 1 pun ramai menge-Tweet sejak dimulainya balapan musim 2021, dengan volume Tweet melebihi jumlah total pada 2020,” tulis Head of Sports & Gaming Partnerships, South-East Asia Twitter, Maurizio Barbieri, di blog.twitter.com.

“Keseruan dari persaingan yang terjadi dan balapan yang selalu mendebarkan berkontribusi untuk kenaikan percakapan tentang Formula 1 sebesar 196 persen dari tahun ke tahun pada 2021.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, crash out of the race

Foto oleh: Zak Mauger / Motorsport Images