Hanya sebulan setelah kecelakaan beruntun di Spa-Francorchamps yang mengakibatkan larangan balapan satu kali, Romain Grosjean menempati posisi kelima yang menjanjikan di grid untuk F1 GP Jepang 2012.

Dengan enam balapan tersisa, harapan Mark Webber meraih gelar juara makin menipis. Pembalap Red Bull tersebut hanya berada di peringkat kelima dalam klasemen, tertinggal 62 poin dari pemimpin klasemen Fernando Alonso. Setidaknya, ia memulai balapan Jepang dari baris depan, berdampingan dengan rekan setimnya Sebastian Vettel yang meraih pole position.

Namun, Webber mengalami start yang buruk, tertinggal di belakang Kamui Kobayashi dari Sauber, sebelum ban belakang kanannya dihantam oleh Grosjean di Tikungan 2, yang membuatnya meluncur ke rumput. Ia mampu pulih ke posisi kesembilan.

Hal ini memicu kemarahan Webber terhadap pembalap Lotus, yang ia sebut sebagai "orang gila di lap pertama", dan menyarankan agar pembalap muda itu layak untuk diskors lagi.

Ayao Komatsu, yang saat ini menjadi prinsipal Haas F1, adalah insinyur balap Grosjean saat itu. Sebagai insinyur yang baru berusia 36 tahun, dia mengaku tidak mampu menangani tekanan Grosjean sebaik yang seharusnya.

Komatsu mengatakan kepada siniar High Performance bahwa dia "menghindari beberapa aspek karakter (Grosjean)".

"Saya tidak tahu harus berbuat apa, Anda tahu, saya tidak tahu bagaimana bisa membantu," ujarnya. “Mark Webber datang ke ruangan Romain setelah balapan, memukul dan menendang setiap panel yang bisa Anda bayangkan – lalu pergi dengan marah. Kemudian, Romain menangis di lantai.

“Seandainya saya adalah Romain, bahkan jika saya bersalah, kalau seseorang menghancurkan semua panel saya, saya akan mengusir orang itu, kan? Tapi, dia tidak bisa melakukannya, tahu? Dalam keadaan emosional seperti itu, saya tidak tahu cara terbaik untuk membantunya. Ya, saya tidak menghadapinya secara langsung.”

Ayao Komatsu dan Romain Grosjean Foto oleh: Andrew Ferraro

Ketika ditanya apa yang dia katakan kepada Grosjean saat itu, Komatsu melanjutkan, “Itulah masalahnya. Saya tidak bisa menawarkan sesuatu yang berarti, kan? Tapi, saya pikir jika saya memiliki lebih banyak pengalaman hidup, saya bisa menangani (itu) dengan cara yang berbeda. Saya bisa melewati masalah apa pun yang dia hadapi bersama-sama sedikit lebih banyak. Itu bisa membuat perbedaan besar. Sekarang saya tahu, tapi saat itu, saya tidak bisa melakukannya.

“Ketika saya bertemu Romain beberapa tahun lalu di Interlagos, saya berkata, ‘Saya benar-benar merasa mengecewakan Anda karena tidak bisa membantu Anda saat itu karena saya tidak memiliki pengalaman hidup, kan? Saya berharap memiliki lima tahun lebih pengalaman hidup. Saya akan melakukannya dengan cara berbeda. Saya akan melewati perjalanan bersama Anda untuk mengeluarkan Anda dari lubang itu’. Titik terendah yang dia alami. Bukan hanya di Suzuka, banyak insiden lain, kan?

“Romain berkata kepada saya, ‘Ayao, kita tumbuh bersama. Saya tidak ingin Ayao dengan lima tahun pengalaman hidup lebih banyak saat itu. Saya tidak akan mengubah apa pun.’ Anda tahu, dia orang yang hebat.

“Tapi, saya masih berharap bisa melakukan lebih banyak.”

Grosjean saat itu sedang dalam tahap awal berkonsultasi dengan psikolog olahraga, yang dia akui telah membawa perbaikan signifikan dalam pendekatan dan kesehatan mentalnya. Dia berhasil meraih 10 podium sepanjang kariernya, meskipun kemenangan selalu lepas dari genggaman.