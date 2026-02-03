Prinsipal Mercedes, Toto Wolff, menyerukan kepada produsen power unit pesaing "segera benahi diri kalian" setelah mereka mengajukan keluhan kepada FIA terkait interpretasi Mercedes terhadap peraturan.

Regulasi power unit 2026 menetapkan rasio kompresi mesin sebesar 16:1, turun dari 18:1 tahun lalu. Rasio kompresi tersebut selalu diukur pada suhu lingkungan saat mesin tidak beroperasi, sehingga tidak memperhitungkan perluasan material akibat panas saat mobil beroperasi di lintasan.

Beberapa pabrikan khawatir Mercedes dan Red Bull Powertrains menemukan trik untuk meningkatkan rasio kompresi mendekati 18:1 saat mobil sebenarnya beroperasi sambil tetap mematuhi uji statis.

“Kami harus, seperti yang kami lakukan, mempercayai FIA dalam mengambil keputusan yang tepat di sini,” kata Direktur Teknis Audi, James Key, pada peluncuran mobil 2026 tim tersebut.

“Ini peraturan baru. Harus ada lapangan bermain yang adil. Jika seseorang menemukan diffuser cerdas dan Anda mengatakan itu bukan hal yang benar untuk dilakukan, tidak ada yang lain bisa menggunakannya, tapi Anda bisa menggunakannya untuk sisa tahun ini. Itu tidak masuk akal. Kami tidak akan pernah menerimanya.”

Namun, Mercedes tetap bersikeras bahwa mobilnya sepenuhnya mematuhi peraturan sebagaimana tertulis, dan merasa sedikit bingung dengan bagaimana beberapa pesaingnya, yang diyakini termasuk Honda dan Ferrari, terus menentang apa yang menurutnya adalah kasus yang jelas dan transparan.

"Saya tidak mengerti mengapa beberapa tim lebih fokus pada tim lain dan terus memperdebatkan kasus yang sangat jelas dan transparan," kata Wolff, kepada media terpilih, termasuk Motorsport.com, pada peluncuran resmi mobil balap 2026 mereka, W17. "Komunikasi dengan FIA selalu positif, dan bukan hanya soal rasio kompresi, tapi juga hal-hal lain.

"Secara khusus di bidang itu, sangat jelas apa yang diatur dalam peraturan. Sangat jelas apa prosedur standar untuk mesin apa pun, bahkan di luar Formula 1. Jadi, atur saja urusanmu.

Dia menambahkan, "Unit tenaga ini legal. Unit tenaga sesuai dengan bagaimana peraturan ditulis. Unit tenaga sesuai dengan bagaimana pemeriksaan dilakukan."

Toto Wolff, Mercedes Foto oleh: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Meskipun tampaknya tidak akan ada perubahan segera di cakrawala, pembicaraan masih dilaporkan berlangsung mengenai cara alternatif untuk mengukur rasio kompresi, seperti menambahkan pemeriksaan dalam kondisi operasi. Setiap solusi yang diusulkan harus mengikuti prosedur tata kelola biasa, yang meliputi pertemuan Komite Penasihat Unit Tenaga F1 dan kemudian pemungutan suara melalui Komisi F1.

Namun, Wolff tidak terlalu terkesan dengan upaya untuk mengubah prosedur pada hal yang dianggap standar industri.

"Hanya mengadakan pertemuan rahasia dan mengirim surat rahasia, serta terus mencoba menemukan cara pengujian yang sebenarnya tidak ada... Saya merasa bisa mengatakan setidaknya dari kami di sini, kami berusaha meminimalkan gangguan, lebih fokus pada diri sendiri daripada orang lain, padahal aturan sudah jelas dan juga jelas apa yang telah dikatakan FIA kepada kami dan kepada mereka sejauh ini," tambah Wolff.

"Tapi, mungkin kita semua berbeda. Mungkin Anda ingin mencari alasan sebelum memulai mengapa hal-hal tidak baik. Jika seseorang ingin menghibur diri dengan gangguan, maka semua orang bebas melakukannya."

FIA telah jelas bahwa setidaknya mereka ingin masalah ini diselesaikan sepenuhnya sebelum dimulainya musim di Australia bulan depan, sehingga topik ini tidak berlarut-larut ke musim baru saat mereka ingin fokus pada kompetisi di lintasan.

"Kami sangat ingin menghindari kontroversi semacam ini dan memastikan bahwa ketika orang-orang balapan, mereka memahami aturan dengan cara yang sama persis," kata Direktur Single-Seater FIA Nikolas Tombazis kepada Motorsport.com dalam acara Autosport Business Exchange baru-baru ini.

"Tak terhindarkan, ketika ada peraturan baru, beberapa hal memang muncul, dan kami berpendapat bahwa tanggung jawab kami adalah menyelesaikan masalah-masalah ini sebelum balapan pertama."