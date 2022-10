Klasemen F1 Usai GP Amerika Serikat: Leclerc-Perez Tipis, Red Bull Juara Konstruktor

Pertarungan gelar pembalap Formula 1 memang sudah selesai, tetapi perebutan runner-up masih sengit. Protagonis utamanya adalah bintang Scuderia Ferrari Charles Leclerc dan pilot Red Bull Sergio Perez.

Dengan tiga balapan tersisa musim ini, masih ada 83 poin maksimal yang bisa diraih. Artinya, selain Leclerc dan Perez, George Russell, Carlos Sainz serta Lewis Hamilton masih punya kans untuk ikut bersaing.

Tiba di Circuit of The Americas (COTA), Checo Perez berstatus sebagai runner-up sementara, membawa keunggulan satu poin atas Leclerc dari GP Jepang. Namun, hasil akhir GP AS tidak sesuai harapannya.

Perez menyelesaikan balapan urutan keempat atau tepat di belakang Leclerc, yang mampu tembus zona podium. Alhasil, ia harus merelakan posisi kedua klasemen kepada pemuda asal Monako tersebut.

Meskipun demikian, selisih mereka tidak jauh. Leclerc hanya unggul dua poin saja atas Checo. Sedangkan Russel gagal memangkas gap. Pembalap Mercedes ini mengalami balapan yang tidak mudah di COTA.

Ia menerima penalti lima detik akibat memicu tabrakan dengan Sainz di tikungan pertama lap pembuka. Russell akhirnya finis kelima. Tetapi, ia dapat tambahan satu poin, karena mencatatkan fastest lap.

Jika sebelum GP AS Russell, yang menempati peringkat keempat, terpaut 46 poin dari posisi kedua, kini jumlahnya melebar jadi 49. Sedangkan Sainz, yang DNF, masih tertahan di P5, tertinggal 65 angka.

Hamilton, yang nyaris merengkuh kemenangan pertamanya musim ini di COTA sebelum kalah dari Max Verstappen, juga memiliki bisa finis sebagai runner-up F1 2022, walaupun peluangnya paling kecil.

Sekarang juara dunia Formula 1 tujuh kali tersebut menempati peringkat keenam. Ia terpaut 69 poin dari Leclerc. Tetapi, setidaknya, ketertinggalan Hamilton lebih baik dibanding sebelumnya, yakni 73 angka.

Sementara itu, di klasemen konstruktor, Red Bull sudah dipastikan jadi juara dunia. Raihan poin mereka, yakni sebanyak 656, tidak mungkin lagi dikejar rival terdekatnya, Ferrari.

Kedua tim sekarang berselisih 187 poin. Dengan tiga grand prix tersisa musim ini, hanya tinggal 147 angka maksimal yang bisa diraih. Tetapi, pertarungan di klasemen konstruktor diyakini masih akan sengit.

Pasalnya, posisi Ferrari belum aman. Mercedes, yang ada di peringkat ketiga bisa mengancam. Kedua kubu dipisahkan 53 poin. Selain runner-up, perebutan antara Alpine dan McLaren untuk P4 juga menarik.

Mereka hanya dipisahkan 11 poin. Sedangkan Alfa Romeo patut waspada, sebab posisi mereka di urutan keenam masih mungkin dicuri Aston Martin, yang kembali cetak angka.

Klasemen Pembalap F1 2022 Usai GP Amerika Serikat:

Klasemen Konstruktor F1 2022 Usai GP Amerika Serikat:

Pos Tim Poin 1 Red Bull Racing 656 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 31 43 37 - - 2 Ferrari 469 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30 33 15 15 - - 3 Mercedes 416 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 2 14 29 - - 4 Alpine 149 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 - - 18 6 - - 5 McLaren 138 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 6 22 1 8 - - 6 Alfa Romeo 52 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - 1 - - - - - 7 Aston Martin Racing 49 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 - 12 8 4 - - 8 Haas F1 Team 36 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - 2 - - 9 AlphaTauri 35 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - 4 1 - 1 - - 10 Williams 8 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 2 - 2 - - -