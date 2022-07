Koleksi Mobil Carlos Sainz Tembus Rp30 Miliar

Carlos Sainz memang datang dari keluarga yang lekat dengan dunia balap. Ayahnya, Carlos Sainz Sr merupakan salah satu figur ikonik, khususnya di reli. Dua gelar Kejuaraan Dunia Reli (WRC) pada 1990 dan 1992, serta tiga trofi Reli Dakar (2010, 2018, 2020) hanyalah sedikit dari torehan Sainz Sr.

Sejak tahun 2015, Sainz mencoba mengikuti jejak sang ayah tetapi di disiplin berbeda, Formula 1. Ia pernah turun bersama Scuderia Toro Rosso (kini AlphaTauri), Renault, dan McLaren, sebelum berlabuh ke Ferrari sejak 2021.

Sejauh ini, Sainz merengkuh sukses di F1 bersama skuad asal Maranello, Italia. Salah satunya adalah merebut kemenangan pertama di F1 pada lomba ke-150, Minggu (3/7/2022) lalu, GP Inggris.

Lahir dari keluarga pencinta balap dan kini berprofesi sebagai pembalap profesional, tidak heran bila Sainz juga tertarik pada mobil. Hal itu terlihat dari sejumlah mobil eksotis yang ada di garasi rumahnya yang bernilai total 2 juta dolar Amerika Serikat (sekira Rp30 miliar).

Saat ini, pembalap berusia 27 tahun itu memiliki sebuah McLaren 600 LT Spyder (seharga 240 ribu dolar AS), satu McLaren 720S (301 ribu dolar AS), Ferrari Roma (250 ribu dolar AS), dan sebuah Ferrari 812 Competizione (610 ribu dolar AS) yang tengah dalam proses pembuatan.

Belum lama ini, Sainz dikabarkan telah mengistirahatkan mobil kesayanganya, Volkswagen Golf. Mobil itu merupakan hadiah dari orangtua saat ia berulang tahun yang ke-18. Selama membela Toro Rosso, Renault, dan McLaren, Sainz kerap mengendarai Golf-nya.

Belum lama ini, dalam vlog pribadinya, Sainz menunjukkan dirinya tengah mendatangi Ferrari Headquarters di Maranello, Italia.

“Hari ini, saya ke kantor GT, area yang tidak biasa saya datangi untuk persiapan balap dan mencoba simulator tetapi untuk sesuatu yang akan membuat saya takjub, sangat spesial,” tutur Sainz dalam video tersebut.

“Saya memutuskan sudah saatnya mengistirahatkan Golf yang saya miliki sejak berusia 18 tahun yang diberikan orangtua, dan membeli Ferrari pertama saya.”

Carlos Sainz memang sudah lama mengincar sebuah mobil sport sejak bergabung dengan Ferrari. Video itu sendiri dibuat saat Sainz mengunjungi Maranello, hanya beberapa hari setelah merebut peringkat kelima klasemen akhir pembalap F1 2021.

Mobil yang dibeli Sainz adalah Ferrari 812 Competizione, model yang hanya dibuat sebanyak 999 unit. Saat ini, Ferrari 812 Competizione sudah mulai dipasarkan.

Sainz memesan satu unit Ferrari 812 Competizione dengan tipe modifikasi tertinggi, ‘Tailor-made’. Dengan begitu, Sainz bisa memilih warna bodi, interior, jok, steering wheel, sistem rem, dan lain-lain, sesuai dengan keinginannya. Termasuk, bordiran nomor #55 miliknya.

Dalam video tersebut terlihat tulisan Oktober 2021. “Mobil saya sedang dibangun. Mungkin paling tidak baru akan selesai setahun ke depan,” ujar Sainz saat itu.

Ferrari 812 Competizione merupakan salah satu supercar dengan tampilan dan desain paling elegan. Diperkenalkan pada 2021, Ferrari 812 Competizione mengusung mesin 6.5-liter V12.

Mobil ini mampu melesat dari 0 ke 100 km/jam kurang dari 3 detik dengan top speed maksimal mencapai 211 mil/jam (340 km/jam).

Versi standar Ferrari 812 Competizione dibanderol lebih dari 500 ribu dolar AS. Sementara, versi ‘Tailor-made’ pesanan Carlos Sainz mencapai lebih dari 600 ribu dolar AS.