Meski Binotto menjadi sasaran empuk para kritikus di tengah problem keandalan Ferrari dan kesalahan strategi yang menjadi berita utama pada 2022, sejatinya ia punya kualitasnya yang menjadi kunci untuk membawa skuad kembali ke posisi terdepan.

Setelah musim di mana ia mendapatkan beberapa pelajaran sulit tentang kesempurnaan yang dibutuhkan untuk menjadi penantang juara, konsekuensi dari masuknya bos baru sangat besar.

Sebagai prinsipal yang memahami aspek teknis mesin, mobil, dan pengoperasiannya, serta intrik politik paddock F1, FIA, dan media, Binotto punya tanggung jawab besar dan luas atas apa yang mungkin jadi pekerjaan dengan tekanan paling tinggi di grid.

Ini artinya kepergian Binotto membuat Ferrari kehilangan sosok yang memiliki pemahaman paling mendalam di antara rekan-rekannya tentang desain mobil atau mesin dan parameter kinerja, serta pemahaman langsung soal tantangan dan kompromi dalam membuat paket pemenang balapan.

Menang di F1 terkait keuntungan marjinal. Pengetahuan Binotto tentang konsep dan motivasi Ferrari akan sangat penting dalam membantu skuad membuat langkah yang diperlukan untuk kembali mengimbangi Red Bull pada 2023 dan melawan ancaman baru dari Mercedes.

Kepergian pria kelahiran Swiss yang akan segera terjadi akan membuat Ferrari tidak memiliki wawasan terperinci pada saat paling kritis tahun ini. Saat mereka menyatukan mobil barunya.

Prinsipal baru yang datang akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memahami arah desain Ferrari, struktur, dan rencana pengeluaran biaya. Pada saat mereka bisa menguasai berbagai hal, pertarungan gelar 2023 bisa jadi sudah hilang sama sekali.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

Melakukan kesalahan pada tahap awal musim depan bisa menghabiskan waktu langsung jika tim akhirnya menempuh jalan yang salah. Pembatasan pengeluaran berarti sedikit peluang untuk putar balik.

Binotto juga sepenuhnya memahami dinamika politik Maranello. Ia berada di tim sejak 1995 saat bekerja pertama kali di departemen mesin dan terus menapaki karier tinggi.

Dia melihat bagaimana hal itu bekerja ketika jadi bagian dari sistem. Setelah melangkah ke peran kepala tim, menempatkan di bawahnya struktur yang menurutnya paling baik untuk membantu mendorong maju.

Perlu diingat bahwa Ferrari di bawah Maurizio Arrivabene, benar-benar salah urus dalam menangani direktur teknis sasis, James Allison, selama masa jabatannya dari 2013 hingga 2016. Jelas bahwa kelemahan yang melekat pada sistem harus diatasi jika skuad ingin memanfaatkan bakat.

Binotto telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki keadaan. Tak heran kalau sumber-sumber menunjukkan bahwa suasana di Maranello murung. Jangan mengesampingkan potensi pengunduran diri lainnya dalam beberapa minggu ke depan.

Mattia Binotto, Prinsipal, Ferrari, dalam konferensi pers Foto oleh: Carl Bingham / Motorsport Images

Banjir kritik

Walau Binotto telah menyelamatkan tim, bukan berarti tidak memiliki kelemahan dan tidak membuat kesalahan.

Masalah keandalan Ferrari tahun ini tidak ideal. Tetapi, pada awal era pembekuan mesin (seperti yang juga ditunjukkan oleh Alpine (Renault)), selalu jelas bahwa jika tim ingin memaksimalkan kinerja dalam jangka panjang, akan ada rasa sakit jangka pendek dalam mendorong parameter melebihi batas.

Namun, kesalahan strategi Ferrari tahun ini memicu sebagian besar kritik yang ditujukan pada Binotto, terutama karena banyak yang memandangnya lemah karena tidak memecat mereka yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Tetapi, mentalitas Binotto selalu mendukung individu dan memastikan bahwa jika kesalahan dibuat sekali, maka kesalahan itu tidak terulang kembali.

Di luar, ia sering terlihat tenang dan sopan ketika menangani kesalahan tim; saat ia bergerak untuk melindungi mereka yang bekerja di bawahnya. Namun di balik layar, ia adalah seorang pengawas yang keras.

Seperti yang ia katakan kepada Motorsport.com awal tahun ini, "Saya pikir bisa memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya pikir saya tidak brutal, tapi saya tegas. Dan orang-orang di sekitar saya tahu bahwa saya bisa sangat tegas."

Sementara memecat beberapa staf strategi seniornya mungkin telah memberikan kesan di depan umum tentang bos tim yang kuat dan tegas. Kenyataannya adalah bahwa hal itu tidak akan membuat segalanya menjadi lebih baik di dalam tim.

Seperti yang ditunjukkan oleh eksekusi bannya di Abu Dhabi, mempelajari mengapa ada yang salah, meningkatkan perangkat lunak strategi untuk mencegah informasi yang salah diumpankan ke pitwall, dan mendapatkan proses yang lebih baik, adalah cara yang jauh lebih baik untuk membuat segalanya menjadi lebih baik.

Pria Italia juga mungkin terlalu baik untuk tidak mengkritik skuadnya ketika ada yang salah, dan terkadang kalah ketika berbicara dalam bukan bahasa ibu.

Komentarnya yang terkenal di pertengahan musim tentang prospek Ferrari memenangi semua balapan selama paruh kedua tahun ini datang dari tempat yang tepat sebagai bos tim yang suportif, tetapi kembali menghantuinya saat tantangan gelar Red Bull meningkat.

"Tidak ada alasan mengapa tidak memenangi 10 balapan dari sekarang hingga akhir," katanya setelah Charles Leclerc membuang kemenangan di Prancis. "Saya pikir cara untuk melihatnya adalah secara positif, dan saya suka bersikap positif - tetap optimis."

Ferrari tidak memenangi balapan lagi. Mungkin juga ada aspek bahwa mungkin Binotto memiliki terlalu banyak hal di piringnya, karena mencoba membantu mengawasi sendiri aspek teknis, manajemen, politik, dan komersial Ferrari, serta berurusan dengan FIA. Itu membuka risiko dia menjadi ‘Jack of all trade, master of none’ (seseorang yang melakukan banyak pekerjaan, tapi tidak perlu kompeten di salah satu).

Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

Dukungan Ferrari

Binotto tidak pernah menghindar dari kenyataan bahwa kritik yang dilontarkan pada skuad tahun ini sulit untuk dihadapi secara pribadi.

Tetapi, dia mengatakan selalu jelas bahwa dia merasa berkewajiban untuk melindungi staf dari semua politik yang berputar-putar.

Ditanya oleh Motorsport.com tentang tantangan tahun 2022, Binotto menjawab, "Ini tentu saja merupakan hal yang sulit karena kritik tidak pernah mudah dikelola.

"Dan lebih dari itu, saya pikir bagi saya, entah bagaimana [saya perlu] mencoba untuk menjaga tim tetap fokus dan berkonsentrasi pada pekerjaan.

"Kritik-kritik itu ada untuk mengalihkan perhatian tim, dan menjaga tim tetap fokus tidak pernah mudah. Itu sulit, tetapi saya pikir itu akan membuat saya lebih kuat di masa depan.

"Saya tahu bahwa kami hanya perlu mengandalkan diri kami sendiri. Itulah pelajaran terpenting musim ini."

Tetapi pada saat Binotto perlu mengandalkan dukungan dari Ferrari dan ketua John Elkann dan CEO Benedetto Vigna, dia dikecewakan.

Ada peluang yang jelas bagi Ferrari untuk menyarankan agar ia membawa seseorang yang lebih senior untuk mendampinginya guna meringankan tanggung jawabnya sekaligus menelusuri lebih dalam untuk mengatasi titik-titik lemah tim. Hal ini bisa dimengerti dan merupakan langkah positif untuk 2023.

Namun pada akhirnya, tanpa dukungan dari atas, Binotto tahu saatnya menawarkan pengunduran dirinya. Ferrari sekarang harus mencari penggantinya.

Siapa pun yang didapat Ferrari akan mewarisi sedikit piala beracun, karena tidak akan ada alasan untuk kekurangan sehinggai mendominasi F1 tahun depan.

Dalam wawancara dengan CNBC, Vigna mengatakan tidak terima finis sebagai runner-up.

"Saya mengatakannya setelah kuartal terakhir, saya tidak puas dengan posisi kedua karena kedua adalah yang pertama dari yang kalah," katanya kepada penyiar.

"Kami telah membuat beberapa kemajuan. Saya senang dengan kemajuan yang telah kami buat. Saya tidak senang dengan posisi kedua. Saya pikir tim memiliki apa yang diperlukan untuk meningkatkan diri dari waktu ke waktu."

Secara efektif berarti menang atau kalah untuk tahun depan, memberikan tekanan konyol pada bos tim baru untuk menempatkan kaki mereka di bawah meja dan menarik hasil instan.

Ini adalah sesuatu yang, ketika melawan kekuatan Red Bull dan Mercedes di era cost cap, tidak akan terjadi.

Ketika bentuk kemenangan instan itu tidak ada di sana, maka ada risiko kritik ekstra, kekuatan destabilisasi yang menginfeksi tim. Kemudian prospek budaya menyalahkan yang merajalela memaksa bos untuk meredam kaum skeptis.

Mattia Binotto, Prinsipal Ferrari Foto oleh: Ferrari

Sejarah terulang

Era paling sukses Ferrari di zaman modern terjadi ketika Jean Todt berhasil memisahkan tim balap Ferrari dari politik dan kritik eksternal yang dapat menyeretnya ke bawah.

Bahkan ketika Ferrari kehilangan titel pembalap yang seharusnya bisa direngkuh pada 1997 dan 1998, tidak ada reaksi spontan untuk mengubah manajemen.

Segalanya berjalan maju dan itu hanya masalah memberikan waktu untuk berkembang dan membuat langkah berikutnya - seperti yang terjadi ketika ia memulai kesuksesan yang akan berlangsung hingga pertengahan 2000-an.

Binotto tidak pernah menghindar dari kenyataan bahwa mengembalikan Ferrari ke depan adalah proyek jangka panjang dan tidak akan terjadi dalam semalam . Itu adalah kisah yang terdengar benar di era Todt seperti sekarang.

Jika ada, awal yang kuat Ferrari hingga 2022 mendistorsi kemajuan, karena jauh melebihi harapan dan lintasan yang mereka jalani.

Red Bull yang berkinerja buruk di fase pertama musim ini dengan mobil yang kelebihan berat badan. Seperti yang ditunjukkan Binotto dengan tepat, memangkas berat mobil untuk menemukan kinerja adalah pekerjaan yang jauh lebih mudah daripada memberikan keuntungan aero yang dibutuhkan Ferrari.

Red Bull selalu berada di lereng yang lebih baik sepanjang tahun. Kubu Maranello berisiko menempatkan pengganti Binotto dalam posisi yang mustahil.

Ekspektasi kurang realistis agar tidak finis di urutan kedua akan mendorong reaksi ekstrem dan perubahan lebih lanjut, yang kemudian dapat memicu lebih banyak masalah di masa depan, dan siklusnya berulang.

Ini kesalahan Ferrari di masa lalu. Sekarang sangat membuka risiko hal itu menjadi kelemahan terbesarnya di masa depan.