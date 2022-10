Hasil Kualifikasi F1 GP Amerika Serikat: Sainz Amankan Pole

Carlos Sainz keluar sebagai yang tercepat pada kualifikasi GP AS di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Sabtu (22/10/2022) sore waktu setempat, atau Minggu (23/10/2022) pagi WIB.

Pembalap berjuluk Smooth Operator tersebut mencatatkan 1:34,356, unggul kurang dari 0,1 detik atas rekan setimnya, Charles Leclerc, dan juara dunia F1 musim ini, Max Verstappen.

Alhasil, Sainz berhak mendapatkan pole position untuk balapan nanti. Bagi Spaniard, ini merupakan raihan start terdepan ketiganya dalam Formula 1 2022. Sebelumnya, ia meraihnya di GP Inggris dan Belgia.

Sementara itu, Leclerc, meski menutup kualifikasi di urutan kedua, akan memulai race dari deret belakang. Ia diganjar penalti turun 10 grid setelah melakukan sejumlah perubahan pada power unit-nya.

Dengan demikian, Verstappen mendampingi Sainz di front row. Sedangkan Leclerc start dari P12. Duo Mercedes, Lewis Hamilton dan George Russell, akan memulai dari second row.

Ini juga dampak dari penalti Leclerc dan Sergio Perez, yang menyelesaikan kualifikasi di P4. Tentunya ini menguntungkan, terutama bagi Russell. Ia kini tengah berusaha menutup musim sebagai runner-up.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images

Pada tahap awal kualifikasi pertama (Q1), Mick Schumacher memimpin dengan waktu lap 1:37,816. Pembalap Haas itu unggul atas Zhou Guanyu (0,071), Alex Albon (0,171) dan rekan setimnya, Kevin Magnussen (0,328).

Tak berselang lama, posisi teratas time sheet diambil alih Charles Leclerc yang membukukan 1:35,795. Ia dibuntuti Max Verstappen (0,069), Sergio Perez (0,368). Sedangkan George Russel sudah naik ke P4.

Lewis Hamilton melesat ke urutan tiga, 0,015 detik lebih cepat daripada Perez. Namun, itu hanya untuk beberapa saat, karena perubahan terjadi lagi di P1. Carlos Sainz memimpin dengan 1:35,297.

Sekitar delapan menit Q1 tersisa, duo Haas telah turun ke posisi lima terbawah bersama Daniel Ricciardo (McLaren), Nicholas Latifi (Williams) dan Zhou (Alfa Romeo).

Zhou harus turun ke posisi terbawah setelah waktu lap terbaiknya dihapus akibat melanggar track limit di T12 COTA. Memasuki tahap final Q1, seluruh pilot berada di pit sebelum melakukan upaya terakhir.

Lando Norris sempat turun ke zona degradasi, namun mampu mencapai P8 dengan usaha terakhirnya. Ia membuat Esteban Ocon dan Ricciardo dalam masalah dan akhirnya gagal melenggang ke Q2.

Alex Albon membuka Q2 dengan menetapkan waktu 1:37,124. Pembalap Williams itu lebih cepat 0,023 detik atas Yuki Tsunoda dari AlphaTauri. Torehannya berhasil dipatahkan kedua Alfa Romeo.

Tetapi posisi teratas timesheet kemudian secara konstan berubah. George Russell dan Max Verstappen sempat mendudukinya sebelum berhasil diambil alih oleh Leclerc usai mencetak waktu lap 1:35,246.

Sekitar tiga menit Q2 tersisa, Leclerc tampak sudah keluar dari mobil F1-75 miliknya. Pembalap Monako itu tampak sudah yakin lolos ke sesi final kualifikasi atau Q3.

Begitu pula dengan duo Red Bull, yang sudah memarkir kendaraannya dan sepertinya tak akan menjalani run terakhir Q2. Sementara itu pertarungan untuk mencapai batas aman berlangsung sengit.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Foto oleh: Carl Bingham / Motorsport Images

Drama pun terjadi ketika Zhou kehilangan waktu lap terbaiknya gara-gara melanggar track limit, lagi-lagi di Tikungan 12. Ini membuat Norris, promosi ke P10 untuk mengamankan slot terakhir di Q3.

Selain Zhou, empat pembalap yang langkahnya harus terhenti di kualifikasi kedua adalah Albon, Vettel, Tsunoda dan Pierre Gasly.

Memasuki sesi final, sebagian besar pembalap sudah berada di trek. Bottas menetapkan waktu 1:36,747. Itu segera dilibas oleh Verstappen dengan torehan 1:35,044.

Duo Ferrari kemudian melesat ke depan, dengan Leclerc memimpin 1:34,624. Ia dan Carlos Sainz dibuntuti Lewis Hamilton di P3. Hanya Lance Stroll yang belum beraksi.

Memasuki lima menit terakhir, para pembalap kembali ke pit untuk mengambil set ban soft segar sehingga bisa menajamkan catatan waktunya. Dengan begitu, mereka dapat meraih posisi start terbaik.

Pada upaya terakhirnya, Sainz berhasil menggeser Leclerc dan mengamankan pole position. Sedangkan Verstappen harus puas finis P3 setelah flying lap penutupnya tak lebih cepat dari dua Ferrari.

Hasil Kualifikasi dan Komposisi Grid F1 GP Amerika Serikat 2022: