Berbicara secara eksklusif pada Motorsport.tv dalam acara This Week with Will Buxton, Larson mengatakan dirinya siap untuk mengikuti tes F1 setelah akhir pekan grand prix di Abu Dhabi.

Pembalap 29 tahun itu baru saja menjuarai NASCAR Cup Series bersama Hendrick Motorsport setelah menampilkan performa impresif di Phoenix Raceway.

Masih diselimuti perasaan gembira, Larson mengaku siap untuk menjajal mobil Formula 1 jika ada tim yang memanggilnya. Maka dari itu ia akan menonton secara langsung seri terakhir musim ini di Abu Dhabi.

“Saya sangat tertarik, saya tidak pernah menonton balapan F1 secara langsung sebelumnya. Tapi, saya dan istri akan berangkat ke Abi Dhabi. Jadi, saya benar-benar senang tentang itu, mari kita lihat apa yang akan terjadi,” ujarnya.

Ketika Buxton bertanya apakah dia memiliki jadwal tes pasca-musim, Larson mengatakan: “Saya tidak tahu ada tes rookie. Hei, jika saya ada di sana, maka saya mungkin juga akan masuk ke dalam mobil F1.

“Jika ada tim yang mengizinkan saya, maka saya akan mengemas helm saya dari sekarang. Menuju ke sana, mendapatkan beberapa lap. Mari kita cari tahu!”

Haas menjadi satu-satunya tim yang berasal dari Amerika Serikat dan memiliki tim di NASCAR. Kemungkinan Larson untuk turun dalam tes rookie bukan menjadi suatu yang mustahil.

Kyle Larson mendapatkan gelar setelah melewati momen sulit dengan kehilangan posisi di Chip Ganassi Racing dan skorsing dari olahraga pada April 2020.

Pria kelahiran California, Amerika Serikat, itu terbukti menggunakan cercaan rasial dalam gelaran balap simulator, yang disiarkan melalui Twitch.

Tahun ini, Larson kembali ke NASCAR Cup Series bersama Hendrick Motorsport dan berhasil meraih 10 kemenangan.

Selama istirahat dari NASCAR pada 2020, Larson mengikuti sebanyak mungkin balapan di trek oval, dan meraih 46 kemenangan. Tahun ini, ia memangkasnya, tetapi masih memenangi beberapa acara besar di gelaran tersebut.

Ketika ditanya apa yang selanjutnya akan dilakukannya dalam rencana perjalanannya, Larson mengatakan ia belum selesai balapan pada 2021: “Saya cukup sibuk, mengambil cuti akhir pekan ini untuk menikmati kejuaraan.

“Kemudian menuju ke California untuk melakukan beberapa balapan di sana. Setelah perjalanan ke Abu Dhabi, beberapa balapan dirt track pada Januari dan Februari, setelah itu kembali ke NASCAR.”

Juara Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro HendrickCars.com Foto oleh: John Harrelson / NKP / Motorsport Images