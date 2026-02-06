Lando Norris: Mobil F1 2026 Terasa seperti Mobil F2

Lando Norris membandingkan mobil-mobil generasi baru Formula 1 dengan mobil-mobil F2 setelah uji coba pramusim di Barcelona.

Juara F1 itu mendapatkan pengalaman pertama dengan mobil McLaren MCL40 barunya dalam sesi 'shakedown' yang digelar secara tertutup di Barcelona pekan lalu. Ia belum menarik kesimpulan pasti dari pengalaman tersebut.

“Mobil ini terasa lebih mirip mobil F2 dalam beberapa hal, terutama cara mengemudikannya,” kata runner-up F2 2018. “Saya belum tahu apakah saya suka atau tidak untuk saat ini.

“Saya pikir kami sudah memahami beberapa hal dari Barcelona tentang cara mengemudikan mobil, tetapi di Barcelona Anda berbicara tentang tikungan gigi empat, tikungan gigi tiga, cukup terbuka, cukup lebar. Ketika Anda sampai di sirkuit jalan raya atau sirkuit bergelombang, sirkuit yang lebih lambat, saya pikir itu adalah pertanyaan yang belum kami jawab, dan Bahrain akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut.”

Lando Norris, McLaren MCL40 Foto oleh: McLaren

Mobil F1 saat ini sangat berbeda dari pendahulunya dengan sasis lebih kecil dan ringan yang dilengkapi dengan aerodinamika aktif. Sementara itu, hampir setengah dari keluaran unit tenaga disalurkan oleh energi listrik, dengan dorongan tenaga yang dapat digunakan untuk menyalip maupun pertahanan.

Mesin F2 juga dilengkapi turbocharger tetapi tidak menggunakan listrik sama sekali, jadi kemungkinan para pembalap melihat beberapa kesamaan dalam hal sasis karena Norris bukan yang pertama kali menyebutkan hal ini.

Apakah mobil F1 2026 akan mirip dengan F2 menjadi topik pembicaraan di Grand Prix Las Vegas tahun lalu, saat beberapa pembalap mulai memberikan wawasan tentang sesi simulator mereka. Pembalap cadangan Aston Martin, Jak Crawford, menyebutnya “cukup mirip dibanding dengan mengemudikan mobil F2”, yang kemudian ditanyakan kepada Isack Hadjar, yang menggambarkannya sebagai ‘lebih mirip dengan mobil F2 dalam hal performa’.

Dalam sekejap, perdebatan beralih dari perilaku ke performa, dan FIA menjadi bersemangat untuk meredam kekhawatiran yang semakin dianggap merugikan.

“Saya pikir komentar tentang kecepatan Formula 2 sangat melenceng,” kata Nikolas Tombazis, direktur single-seater FIA. “Kita berbicara tentang waktu putaran secara keseluruhan, yang berada di kisaran satu atau dua detik lebih lambat dari posisi kita saat ini, tergantung pada sirkuit dan kondisi.

“Dan, jelas, di awal siklus, akan bodoh jika lebih cepat dari siklus sebelumnya. Dari segi regulasi, itu tidak akan menghabiskan apa pun, dan sangat mudah untuk membuat mobil lebih cepat. Tapi, kami harus secara bertahap mengembalikan apa yang diperoleh melalui perkembangan alami. Jadi, Anda tidak bisa memulai siklus dengan kecepatan lebih tinggi dari siklus sebelumnya.

“Kemudian, Anda tahu, dalam 20 tahun ke depan, Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Jadi saya pikir wajar jika mobil sedikit lebih lambat, tapi saya tidak berpikir kami mendekati pembicaraan ‘ini bukan mobil Formula 1’ dalam bentuk apa pun.”

Sejauh waktu putaran, uji coba di Barcelona mencatat waktu putaran tidak resmi 1 menit 16,348 detik oleh Lewis Hamilton dari Ferrari pada Jumat. Itu sekitar lima detik lebih lambat dari pole position tahun lalu, tetapi mengingat kurva pembelajaran yang curam yang dihadapi semua orang. Kondisi lintasan yang akan jauh lebih baik pada Juni – selisihnya seharusnya jauh lebih kecil pada Grand Prix Spanyol.

Untuk catatan, waktu pole F2 tahun lalu adalah 1:25,80 milik Arvid Lindblad. Itu tidak sepenuhnya dapat dibandingkan.

Namun, sekali lagi, pembahasan bergeser dari komentar awal – dan terbaru – tentang perilaku mobil F1 baru dan gaya mengemudi yang dibutuhkan, meskipun Esteban Ocon, Oliver Bearman, dan Oscar Piastri baru-baru ini menggambarkan mesin baru “lebih lincah”.

Gabriel Bortoleto, Tim F1 Audi Foto oleh: Audi

Gabriel Bortoleto memang membahas topik ini pada hari pertama tes Barcelona, saat ditanya untuk membandingkan mobil baru dengan mobil F1 2025. Dia juga membandingkannya dengan F2, tanpa menjelaskan lebih detail.

“Mereka sangat berbeda,” katanya. “Rasanya sedikit berbeda. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya karena saya belum pernah mengemudikan mobil serupa di masa lalu. Saya akan mengatakan mobil Formula 2 jauh lebih lambat daripada regulasi lama Formula 1. Saya merasa mobil-mobil ini juga akan lebih lambat.

“Tapi, ini sangat keren, Anda tahu, dengan unit tenaga yang 50 persen listrik sekarang, Anda keluar dari tikungan dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi, lalu Anda bisa melihat seberapa kuatnya. Hal-hal ini berbeda, Anda perlu terbiasa dengannya dan menyesuaikan cara mengemudi mobil Anda.

“Tapi seperti yang selalu saya katakan, ini masih mobil balap dan bukan dunia lain. Ini hanya perubahan peraturan baru yang sangat berbeda.”

Uji coba di Bahrain akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang seberapa berbeda.

Laporan tambahan oleh Stuart Codling