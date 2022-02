Lebih Banyak Balapan di 2021, F1 Cetak Laba Rp359 Miliar

Pandemi Covid-19 telah menghancurkan perekonomian dan finansial berbagai sektor. F1 pun turut merasakan penderitaan.

Musim 2020, dengan berbagai keterbatasan, mereka berusaha menyelenggarakan balapan. Pada akhirnya, hanya 17 lomba yang digelar karena beberapa tuan rumah mundur. Itu pun tanpa penonton.

Konsekuensinya, pemasukan pun anjlok. Pemasukan susut hampir separuh dari 2.022 miliar dolar pada 2019 menjadi 1.145 miliar dolar. Kerugian F1 menyentuh 386 juta dolar.

Walaupun pandemi masih ada, kondisi berangsur membaik seiring dengan gerakan vaksinasi di berbagai belahan dunia.

Musim 2021, F1 berhasil melaksanakan 22 balapan dan penonton kembali dengan protokol kesehatan ketat. Pundi-pundi pun kembali terisi di mana pemasukan tercatat 2,136 miliar dolar. Defisit berbalik jadi keuntungan 92 juta dolar.

Ini berpengaruh pada kenaikan pembayaran kepada 10 tim. Dari 1,012 miliar dolar pada 2019, merosot ke angka 711 juta dolar tahun berikutnya dan melesat jadi 1,068 miliar dolar tahun lalu.

Pemilik Formula 1, Liberty Media, mengakui kembalinya penonton ke sirkuit merupakan penyumbang income terbesar.

“Kehadiran fan terus dinilai oleh otoritas pemerintah yang relevan di setiap balapan sepanjang tahun, dengan pembatasan yang berkurang seiring berjalannya tahun,” demikian bunyi pernyataan Liberty Media.

“Jumlah penonton meningkat signifikan pada awal kuartal ketiga 2021, dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan promosi balapan bertumbuh dengan lima event lebih banyak digelar pada 2021, termasuk tambahan balapan di luar Eropa, yang mana pada beberapa di antaranya terlihat kembalinya kapasitas penonton.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images