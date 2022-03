Charles Leclerc memimpin Scuderia Ferrari finis 1-2 dalam Grand Prix Bahrain, putaran pertama F1 2022, dengan rekannya, Carlos Sainz Jr., keluar sebagai runner-up setelah masalah dialami Max Verstappen.

Pilot Red Bull Racing terpaksa mundur dari balapan di tahap akhir akibat kegagalan sistem bahan bakar pada mobil RB18-nya. Padahal selama balapan hari Minggu (20/3/2022) itu, ia berduel dengan Leclerc untuk kemenangan.

Kedua pembalap sudah terlibat persaingan sejak selepas start. Mereka saling menyalip untuk memimpin pada tiga lap berturut-turut. Verstappen sempat memimpin dengan bantuan DRS di Tikungan 1 Sirkuit Internasional Bahrain sebelum Leclerc kembali unggul saat menuju Tikungan 4.

Dalam konferensi pers usai balapan, pemuda asal Monako itu mengungkapkan bagaimana ia memastikan untuk mempertahankan jangkauan DRS dengan mengerem lebih awal di Tikungan 1, sehingga apabila Verstappen unggul, ia dapat langsung menyerang balik di trek lurus berikutnya.

Strategi ini akhirnya membuat Leclerc juga melepaskan diri dari Verstappen ketika rivalnya tersebut lock up dan melebar dalam pergerakan passing yang gagal di Tikungan 1, memungkinkan pilot Ferrari tetap di depan dan terus melaju dengan DRS untuk membangun keunggulannya.

“Saya hanya mengikuti di Tikungan 2, karena saya berada di belakang untuk satu belokan dan kemudian akan menyalip Max (Verstappen) kembali ke Tikungan 4. Itu (taktik) rumit tetapi bagus,” ujar Leclerc usai mengamankan kemenangan F1 pertama Ferrari sejak GP Singapura musim 2019.

“Itu (persaingan) sampai pada batasnya, balapan yang sulit, namun kami akan selalu memberi ruang satu sama lain yang tentu bagus. Mengikutinya ke Tikungan 2 sedikit lebih dapat diprediksi dari apa yang saya harapkan atau yang saya miliki tahun lalu, jadi ini bagus, tetapi selalu sangat dekat.

