Legenda NBA Michael Jordan Menginspirasi Pierre Gasly

Rabu (4/5/2022) lalu, rasanya takkan dilupakan oleh Gasly. Selama tiga jam, dia makan malam bersama Jordan di Florida, Amerika Serikat (AS). Dan perjumpaan itu pun begitu membekas bagi sang pilot.

Lantas, bagaimana awalnya Gasly bisa berjumpa dengan Jordan? Salah satu sponsornya adalah teman legenda bola basket itu. Diatur lah sebuah pertemuan antara mereka berdua jelang Grand Prix Miami akhir pekan ini.

“Itu adalah pengalaman terbaik dalam hidup saya. Makan malam paling menginspirasi yang pernah saya alami. Sejak kecil saya selalu terinspirasi oleh pria ini, mentalitasnya, dan kesuksesan yang dia miliki di tahun-tahun ini,” tutur Gasly.

“Semua orang berkata Anda tidak boleh bertemu idola Anda, karena Anda bisa kecewa, tetapi ini adalah kebalikannya. Pria itu hanya seorang jenius, di liga lain, cara dia berpikir secara intelektual. Saya sangat, sangat terkesan.

“Saya tidak tahu dia adalah penggemar berat F1. Dia hampir tahu olahraga ini lebih baik daripada saya! Sangat mengesankan, dan bagus untuk mendiskusikannya dengan legenda seperti itu. Itu adalah makan malam yang luar biasa, saya akan mengingatnya sepanjang hidup saya.”

Di akhir perjumpaan, Gasly memberikan helmnya kepada Jordan. Sebagai gantinya, sepatu Air Jordan yang dipakainya ditandatangani oleh sang legenda.

“Saya memberinya salah satu helm saya, dia menandatangani salah satu Jordan saya. Jadi itu akan disimpan di brankas saya di rumah, lemari piala saya!” kata Gasly seraya tertawa.

“Bertukar dengan juara seperti itu, Anda selalu belajar banyak tentang orang-orang ini dan bagaimana mereka mendekati olahraga, kesuksesan dan kegagalan.

“Ini semua tentang bagaimana Anda mempertahankan tingkat penampilan ini. Saya tidak berpikir ada orang lain di dunia yang ingin saya temui lebih dari dia.”

Michael Jordan, NBA Hall of Famer and co-owner of 23XI Racing

Photo by: Maddie Meyer / Getty Images