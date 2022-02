Lewis Hamilton: I’m Back

Pada Sabtu (5/2/2022) petang, pembalap Mercedes-AMG Petronas F1 Team itu menuliskan pesan singkat namun dalam yang diunggah di akun Twitter dan Instagram.

“I’ve been gone, now I’m back (Saya memang pergi, kini saya kembali)”, demikian tulisan singkat juara dunia F1 tujuh kali (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) di media sosial.

Seperti diketahui, setelah Grand Prix Abu Dhabi, balapan terakhir Kejuaraan Dunia Formula 1 2021, 12 Desember lalu, Hamilton menutup diri dari semua orang.

Kekecewaan setelah kalah dari Max Verstappen (Red Bull Racing) pada lomba yang berlangsung kontroversial di Sirkuit Yas Marina diyakini menjadi penyebab utama bungkamnya Hamilton.

Sepekan setelah GP Abu Dhabi, Hamilton memang sempat menerima gelar kebangsawanan dari Kerajaan Inggris. Pembalap Inggris itu juga masih terlihat pada pesta akhir tahun Mercedes. Namun, di dua acara tersebut Hamilton tidak bicara sama sekali.

Bungkamnya Hamilton – termasuk di media sosial – memunculkan spekulasi soal kemungkinan dirinya mundur dari Formula 1.

Prinsipal Tim Mercedes Toto Wolff memang menyebut Hamilton sangat kecewa. Wolff pun khawatir jika pembalap 37 tahun tersebut benar-benar menyatakan pergi dari F1.

Dalam keterangan Wolff pada sejumlah media Inggris, Hamilton memang serius mempertimbangkan masa depannya.

Semua bisa jadi tergantung dari investigasi FIA tentang kemungkinan kesalahan prosedur Safety Car pada GP Abu Dhabi lalu yang menyebabkan Hamilton kehilangan kesempatan merebut gelar kedelapan.

Lewat unggahannya di media sosial, Lewis Hamilton memang hanya memberikan gambaran bila dirinya sehat secara fisik. Namun, ia tidak secara jelas menyampaikan bakal kembali ke Formula 1 pada musim depan.

Lewat pernyataannya, pemenang 103 Grad Prix, 182 podium, 103 pole position, dan 59 fastest lap dalam 288 start sejak 2007 itu terkesan hanya ingin memecah kesunyiannya untuk saat ini.

Dalam unggahannya, Lewis Hamilton juga mengunggah sebuah foto dirinya tengah berada di Grand Canyon, Colorado, Arizona, Amerika Serikat. Ia memang biasa menghabiskan libur off-season di Negeri Paman Sam tersebut.

Lewis Hamilton saat ini sejatinya sudah memiliki beberapa agenda dengan Mercedes. Mercedes akan memperkenalkan mobil baru pada 18 Februari. Lima hari kemudian (23 Februari), Mercedes dan tim-tim akan menjalani tes pramusim pertama F1 2022 di Baarcelona, Spanyol.

Hingga saat ini, belum ada dikonfirmasi apakah Lewis Hamilton akan mendampingi rekn barunya, George Russell, pada kedua acara tersebut.