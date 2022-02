Lewis Hamilton Sudah Kunjungi Markas Tim Mercedes

Kekalahan secara kontroversial pada Grand Prix Abu Dhabi, balapan terakhir Kejuaraan Dunia Formula 1 2021, benar-benar memukul Lewis Hamilton sangat keras.

Menurut Prinsipal Tim Mercedes Toto Wolff, juara dunia tujuh kali (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) tersebut sangat kecewa terhadap Formula 1, olahraga yang sangat dicintainya, sehingga memutuskan untuk pergi dari hiruk pikuk F1, termasuk di media sosial.

Hamilton sepertinya masih akan tetap tidak banyak bicara sembari menunggu hasil investigasi FIA terkait kemungkinan adanya kesalahan prosedur Safety Car di GP Abu Dhabi.

Keputusan dari penyelidikan itu sendiri baru akan diumumkan pada 18 Maret mendatang atau hanya dua hari sebelum F1 2022 dibuka dengan Grand Prix Bahrain.

Namun begitu, Sabtu (5/2/2022) pekan lalu Hamilton mengunggah foto dirinya sedang di Grand Canyon, Amerika Serikat, sambil menuliskan: “I have been gone, but I’m back.”

Tulisan itu memang belum memastikan Hamilton akan bertahan. Namun, indikasi dirinya akan tetap turun pada Formula 1 musim 2022, makin menguat setelah unggahan tersebut.

Belakangan, juru bicara Mercedes mengonfirmasi kepada Motorsport.com Belanda bila Hamilton sudah mengunjungi markas tim di Brackley, Inggris, pada Senin dan Selasa (7-8/2/2022) pekan ini untuk mulai bekerja bersama tim.

Foto-foto saat pemenang 103 Grand Prix, 103 pole position, dan 182 podium tersebut mengunjungi Brackley memang belum dipublikasikan. Diperkirakan, baru beberapa hari ke depan foto-foto terbaru pembalap asal Inggris itu muncul.

Dari kunjungan tersebut dipastikan Hamilton sudah mengetahui seperti apa bentuk Mercedes F1 W13, mobil dengan spesifikasi sesuai regulasi teknis baru, yang akan digebernya sepanjang musim 2022 nanti.

Mercedes dijadwalkan bakal memperkenalkan sasis W13 secara virtual pada 18 Februari mendatang. Lewis Hamilton jelas diharapkan ikut tampil dalam peluncuran mobil terbaru Silver Arrow tersebut bersama rekan barunya, George Russell.

Dengan mobil baru ini, Lewis Hamilton berharap mampu memiliki peluang untuk merebut gelar juara dunia Formula 1 kedelapan sekaligus melewati jumlah trofi Michael Schumacher yang kini sama dengannya.

Di sisi lain, meskipun diisukan bakal mundur dari Formula 1, faktanya Lewis Hamilton masih memiliki kontrak dengan Mercedes sampai akhir musim 2023. Ia tentu tidak mau berurusan dengan hukum atau ribut dengan Mercedes jika memutus kontrak di tengah jalan.