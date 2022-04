Liberty Media Klaim Drive to Survive Season 4 Sukses Besar

Raksasa penyedia layanan streaming, Netflix, merilis Drive to Survive pada 2019. Sebuah serial dokumentar yang menceritakan kisah di balik layar melalui paddock Formula 1.

Tak dinyana. Karya produksi Box To Box Films itu menuai kesuksesan besar, terutama berimbas terhadap popularitas F1 di Amerika Serikat (AS). Selama ini, balap jet darat berjuang keras menarik hati fans Negeri Paman Sam.

Setelah memiliki perlombaan di Circuit of The Americas (COTA), Formula 1 bakal menggelar balapan di Miami musim ini, serta menyambangi Las Vegas mulai 2023. Total, ada tiga seri di AS.

Pada 11 Maret lalu, Drive to Survive season 4 dirilis Netflix, jelang putaran pembuka Grand Prix Bahrain 2022. Kembali menyuguhkan 10 episode, yang berfokus terhadap rivalitas Max Verstappen versus Lewis Hamilton.

Rencana untuk musim kelima masih dikonfirmasi, tetapi Maffei mengungkapkan bahwa musim keempat serial dokumenter itu sudah mengungguli angka-angka dari musim sebelumnya.

“Kami senang melaporkan, dan saya kira teman-teman Netflix kami akan dengan senang hati melaporkan, bahwa itu adalah pertunjukan nomor satu di 33 negara di seluruh dunia,” ucapnya saat pengumuman GP Las Vegas pekan ini.

“Audiens musim keempat sudah lebih besar dari penonton musim ketiga. Jadi ini sukses besar.

“Saya pikir ada banyak faktor lain yang membantu mendorong popularitas kami, tapi itu pasti salah satu yang tidak kami abaikan.”

The drivers and dignitaries on the grid with the trophies prior to the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images