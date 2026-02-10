Loncat ke konten utama

Formula 1

Mantan Manajer Hamilton Ambil Peran Penting di Cadillac F1

Mantan manajer Lewis Hamilton, Marc Hynes, menghadapi tantangan baru sebagai chief racing officer Cadillac F1.

Benjamin Vinel
Dirilis:
Marc Hynes, manager of Lewis Hamilton

Sebagai mantan pembalap, ia berhasil mengalahkan Luciano Burti dalam perebutan gelar British F3 1999, dengan Jenson Button—yang kelak menjadi juara dunia F1—finis di posisi ketiga.

Kesuksesan ini diraih bersama tim Manor, di mana ia kemudian bekerja di F1 dan WEC, bersama Graeme Lowdon, mantan prinsipal Manor (juga dikenal sebagai Virgin dan Marussia), yang kini menjadi prinsipal  Cadillac.

Hynes dan Lowdon menjadi mitra bisnis dan kini bersama-sama memiliki perusahaan Equals Management.

Peran baru Hynes akan meliputi “menyelaraskan daftar pembalap dan tim teknik, menyederhanakan proses, dan memperkuat kolaborasi antara departemen teknis dan olahraga untuk menciptakan lingkungan tim yang efisien, kompetitif, dan disiplin”, seperti yang tertera dalam siaran pers Cadillac.

Pria Inggris ini juga akan bertanggung jawab atas ‘mengelola program pembalap Cadillac’, yang termasuk pembalap cadangan Zhou Guanyu, yang kebetulan merupakan anggota dari Equals Management.  

“Membangun tim baru di Formula 1 adalah tantangan langka, dan saya antusias untuk membantu membentuk budaya, proses, dan standar kinerja sejak awal,” kata Hynes. “Kami memiliki daftar pembalap yang kuat dan beragam, dan fokus saya akan pada menciptakan kejelasan, keselarasan, dan disiplin yang diperlukan agar semua orang – pembalap dan insinyur – dapat tampil sebaik mungkin.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, celebrates, Marc Hynes after taking his 69th F1 Pole Position

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, merayakan bersama Marc Hynes setelah meraih Pole Position ke-69 di F1

Foto oleh: Steven Tee / Motorsport Images

Lowdon menambahkan, “Marc membawa kombinasi luar biasa antara pengalaman balap, pemahaman strategis, dan manajemen sumber daya manusia ke tim. Kemampuannya untuk menghubungkan pembalap, insinyur, dan kepemimpinan akan sangat kritis saat kami membangun posisi kami di grid. Saat kami memasuki musim debut, memiliki seseorang dengan kualitas Marc yang memimpin operasi balap kami adalah aset besar bagi Tim Cadillac Formula 1.”

Hynes juga merupakan sekutu lama Lewis Hamilton, telah membantu membangun perusahaan Project 44 milik Hamilton dari 2015 hingga 2021 dan kembali bersatu dengan juara F1 tujuh kali tersebut sebagai manajernya pada 2024.

Hynes dan Hamilton dilaporkan telah berpisah sebelum pindah ke Cadillac.

Benjamin Vinel

