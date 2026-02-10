McLaren Buka Selubung Livery MCL40 Jelang Tes F1
McLaren telah memperkenalkan MCL40, mobil yang akan digunakan untuk mempertahankan gelar juara dunia gandanya pada Formula 1 2026.
Pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, menguji MCL40 di sesi shakedown di Barcelona pada akhir bulan lalu, dengan balutan livery sementara berwarna abu-abu dan hitam.
Menjelang tes resmi pertama di Bahrain pekan ini, tim berbasis di Woking ini memperkenalkan skema warna final untuk musim 2026, melanjutkan tradisi yang dihidupkan kembali dengan mengandalkan warna oranye pepaya dan hitam sebagai warna utama.
MCL40, yang diperkenalkan di Sirkuit Internasional Bahrain, markas pemegang saham utama McLaren, memiliki livery serupa dengan dua pendahulunya yang pernah meraih gelar juara. Sementara itu, Mastercard menikmati kehadiran yang lebih besar setelah meningkatkan kesepakatan sponsornya dengan tim menjadi sponsor utama. Kesepakatan sponsor utama pertama McLaren sejak era Vodafone lebih dari satu dekade lalu.
Tahun lalu, Norris meraih gelar juara pembalap pertamanya di balapan terakhir di Abu Dhabi, mengalahkan juara bertahan Red Bull, Max Verstappen, dengan selisih dua poin. Piastri finis di posisi ketiga setelah memimpin sebagian besar musim. McLaren mengamankan titel konstruktor kedua berturut-turut sejak putaran Singapura pada September.
Livery McLaren MCL40
Foto oleh: McLaren
"Prestasi masa lalu tidak berarti apa-apa"
“Sangat fantastis untuk memperkenalkan livery untuk mobil balap kami pada 2026, MCL40, saat kami mencapai tonggak penting dalam kerja keras dan dedikasi tim kami sebelum memulai balapan tahun ini,” kata Andrea Stella, prinsipal.
“Meskipun kami memiliki keuntungan dari pelajaran yang dipetik dari kesuksesan kami dalam beberapa tahun terakhir, seluruh grid memulai dari nol dan prestasi masa lalu kami tidak berarti apa-apa. Tujuan kami adalah langsung tancap gas, dan kami memiliki kombinasi terbaik antara tim, pasangan pembalap, kolaborasi dengan Mercedes HPP, mitra, dan penggemar untuk dapat melakukannya.”
Norris mengatakan dia "sangat antusias untuk melihat apa yang dapat kami capai di era baru ini" saat dia berencana untuk mempertahankan gelarnya, sementara Piastri menegaskan dia "merasa lebih kuat dari sebelumnya" setelah meraih tujuh kemenangan pada 2025.
Foto dari peluncuran McLaren
