“Kami bisa melupakan segala yang telah kami pelajari sejak go-kart” adalah cara Esteban Ocon merangkum perubahan regulasi besar-besaran untuk Formula 1 2026.

Dia tidak sendirian dalam pemikirannya karena salah satu topik utama menjelang musim mendatang adalah bagaimana para pembalap harus menyesuaikan gaya balap secara signifikan dengan mobil-mobil baru ini. Oscar Piastri mengungkapkan ada perbedaan yang cukup besar dibandingkan sebelumnya. Sementara, George Russell menyatakan ada banyak hal yang harus dipelajari saat ini.

Salah satu pembelajaran terbesar adalah terkait unit tenaga, yang kini lebih bergantung pada energi listrik karena memiliki pembagian hampir 50-50 dengan mesin pembakaran internal. Hal ini berarti pengumpulan energi baterai akan menjadi tema utama di 24 balapan karena pada beberapa kesempatan, pembalap harus menghemat energi mobilnya agar selanjutnya bisa lebih cepat, misalnya saat penurunan gigi di lintasan lurus.

Jadi memperlambat kecepatan untuk mendapatkan waktu lap yang lebih baik, pada dasarnya, bertentangan dengan apa yang telah diajarkan kepada pembalap sejak kecil. Juara dunia saat ini, Lando Norris, percaya bahwa tantangan terbesar saat ini adalah manajemen baterai.

Namun, sebelumnya ada kekhawatiran keamanan yang terkait dengan hal ini, terutama kecepatan saat mendekat. Contoh yang jelas adalah ketika seorang pembalap menghemat energi di lintasan lurus dan mobil di belakangnya melaju dengan kecepatan penuh, maka kecepatan mereka saat berdekatan akan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Ini seperti yang dilihat oleh bos Mercedes, Toto Wolff, selama tes kolektif pertama 2026 di Barcelona.

“George menyalip (Franco) Colapinto saat Colapinto sedang melakukan putaran panjangnya,” katanya. “Saya pikir selisih kecepatan lurusnya sekitar 60 km/jam atau 50 km/jam.”

George Russell, Mercedes Foto oleh: Mercedes AMG

Wolff memperkirakan hal ini akan mengubah gaya balapan, terutama karena mobil-mobil baru ini juga 32 kg lebih ringan - berat minimum yang diatur telah berkurang dari 800 kg menjadi 768 kg - dan memiliki downforce yang lebih sedikit dibandingkan era ground effect.

“Kita akan melihat lebih banyak manuver menyalip,” tambah bos tim F1 asal Austria itu. “Kita akan melihatnya di area yang tidak kita duga. Jadi, selain fakta bahwa mobil tercepat dengan pembalap terbaik, ini juga akan memiliki dimensi tambahan berupa pengemudian cerdas dan taktik yang menurut saya mudah dipahami untuk Formula 1.”

Meskipun optimistis, kecepatan saat berdekatan yang lebih cepat dan peluang baru untuk menyalip berpotensi menimbulkan risiko di sirkuit seperti Jeddah yang memiliki beberapa tikungan buta. Hal ini pernah diangkat oleh Russell dua tahun lalu saat ia mengatakan, “Tabrakan pada kecepatan 360-370 km/jam akan sangat gila.”

“Mobil akan memiliki downforce yang sangat sedikit di lintasan lurus,” tambah pembalap Mercedes saat itu. “Rasanya hampir seperti terbang di udara. Bayangkan dalam balapan hujan turun dan Anda menggunakan ban licin, lalu melaju 250 mil/jam (402 km/jam) di sirkuit jalan raya. Itu akan menjadi situasi yang cukup berbahaya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab.”

Kekhawatiran tentang balapan basah tetap ada, tetapi masalah lain telah mereda bagi favorit juara F1 2026. “Akan ada beberapa contoh kecepatan saat mendekat yang besar, saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah dalam kondisi kering," ucapnya.

“Itu akan menjadi masalah dalam balapan dengan visibilitas rendah. Namun, jika visibilitas rendah, itu jelas berarti kondisi basah, dan jika Anda mengemudi dalam kondisi basah, karena Anda melaju di tikungan jauh lebih lambat dan jarak pengereman lebih panjang, Anda akan menghemat lebih banyak energi dan menghabiskan lebih sedikit energi.

Isack Hadjar, Racing Bulls Foto oleh: Red Bull Content Pool

“Selama satu putaran, Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk digunakan dan akan ada lebih sedikit penurunan kecepatan besar. Jadi, dalam kondisi basah, seharusnya ada cukup energi untuk digunakan sepanjang putaran dan Anda tidak akan mengalami penurunan kecepatan besar.”

Dalam skenario yang dimaksud oleh pria berusia 27 tahun ini, ia mengatakan bahwa semua pembalap seharusnya memiliki daya listrik yang cukup karena pengereman lebih awal dan kecepatan tikungan lebih rendah yang terjadi dalam balapan basah. Jadi, pembalap tidak perlu menghemat energi di bagian tertentu, sehingga mengurangi perbedaan kecepatan yang besar. Pemikiran tersebut juga diungkapkan oleh Piastri (McLaren) saat ia merefleksikan uji coba di Barcelona.

“Saya mendekati beberapa mobil dan melakukan satu overtake, yang memiliki perbedaan kecepatan yang cukup besar, tapi saya pikir orang itu hanya baik hati dan membiarkan saya lewat,” katanya. “Jadi saya pikir perbedaan kecepatan akan sedikit lebih besar daripada yang kami miliki dengan DRS, tapi saya tidak berpikir akan ada skenario berbahaya di mana mobil-mobil melaju dengan kecepatan yang sangat berbeda.”

Mengatasi masalah potensial ini perlu kerja sama tim dengan badan pengatur FIA. “Dengan perbedaan daya yang begitu besar, ketika baterai tidak beroperasi pada daya penuh, itu 350 kilowatt - itu perbedaan tenaga kuda yang besar, jadi kami butuh indikasi,” tambah Piastri. “Jadi kami telah bekerja sangat erat dengan FIA bersama semua tim untuk membuatnya sesederhana dan sejelas mungkin saat terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita duga.”

Laporan tambahan oleh Filip Cleeren dan Stuart Codling