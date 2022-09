Mercedes dan Petronas Perkokoh Kolaborasi di Formula 1

Petronas telah menyokong Mercedes sebagai sponsor utama sepanjang era turbo hybrid, sejak perusahaan minyak dan gas (migas) asal Malaysia itu mulai berkolaborasi dengan skuad pada 2010 silam.

Berkat dukungan kuat dari Petronas, terutama dalam hal sektor finansial, tim berjuluk The Silver Arrows tersebut sukses mengklaim total 15 gelar juara dunia pembalap dan titel konstruktor Formula 1.

Kontrak kedua belah pihak yang sedang berjalan saat ini, bakal habis akhir 2025. Namun, rentetan raihan keberhasilan mendorong, baik Mercedes maupun Petronas, untuk memperpanjang kesepakatan.

Pengumuman kelanjutan kolaborasi dengan Petronas dilakukan saat Toto Wolff selaku CEO dan Team Principal Mercedes, mengunjungi Malaysia pada Rabu (28/9/2022) hari ini.

“Hari ini kami melakukan sesuatu yang sedikit tidak biasa, mengumumkan kemitraan yang akan dimulai dalam waktu empat tahun,” ucapnya.

“Ini mengirimkan pesan penting, bahwa tim kami dan Petronas bukan lagi sekadar mitra. Kami adalah keluarga, dan kami akan menjadi satu tim untuk tahun-tahun mendatang.”

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto oleh: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1 musim 2026 bakal menandai era baru perubahan regulasi, serta peralihan sepenuhnya ke bahan bakar berkelanjutan. Mercedes bahkan juga sudah menetapkan target net zero emission (netralitas karbon) untuk 2030.

Baru-baru ini, Mercedes berhasil menguji coba penggunaan biofuel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO 100) pada 16 truk Mercedes Actros Gigaspace, yang menghasilkan pengurangan emisi kargo sebanyak 89%.

Pengujian dilakukan saat tim melakoni balapan triple-header Formula 1 di Spa-Francorchamps, Zandvoort, dan Monza.

“Dengan kemitraan jangka panjang kami dan pengalaman yang luas dalam merumuskan Fluid Technology Solutions untuk tim, Petronas dilengkapi dengan kapasitas dan kemampuan untuk menyempurnakan teknologi untuk memproduksi dan memasok 100% bahan bakar berkelanjutan yang canggih untuk power unit generasi berikutnya,” tutur Executive Vice President and Chief Executive Officer Petronas, Datuk Sazali Hamzah.

Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa Petronas sudah berada di jalur tepat dalam mengembangkan kilang bio greenfield dan co-processing di fasilitas perusahaan, guna untuk memasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), sebagai opsi yang lebih bersih dan lebih layak.

“Ini sejalan dengan Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) yang diharapkan mulai berlaku wajib pada tahun 2027, serta komitmen net zero Federation Internationale de l'Automobile (FIA) pada 2030. Keduanya akan mempengaruhi operasi logistik tim-tim F1.”

