Di tengah upaya membangun fasilitas power unit usai keputusan Honda meninggalkan Formula 1, Red Bull memperkuat struktur dengan membajak sejumlah figur kunci dari Mercedes sejak musim lalu.

Pada April 2021, Hodgkinson diumumkan menduduki posisi direktur teknis. Namun tidak diketahui jelas kapan dia dapat bergabung ke Red Bull lantaran masih terikat kontrak dengan Mercedes.

Ditambah ketegangan tinggi Red Bull dan Mercedes dalam perebutan gelar juara dunia, nampak hanya ada sedikit peluang kedua pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah kepindahan Hodgkinson.

Tetapi akhirnya, Mercedes dan Red Bull mengumumkan bahwa Hodgkinson akan dapat menjalankan peran barunya mulai Mei mendatang setelah kedua tim mencapai kata sepakat.

“Mercedes F1 dan Red Bull F1 hari ini mencapai kesepakatan mengenai penunjukan Ben Hodgkinson,” bunyi pernyataan bersama, Jumat (21/1/2022).

“Berdasarkan ketentuan perjanjian, Ben, yang bergabung dengan Mercedes pada Agustus 2001, akan bebas bergabung dengan Red Bull Powertrains mulai 24 Mei 2022.”

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Ben Hodgkinson, Mercedes AMG F1 Head of Build, race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Sebastian Vettel, Red Bull Racing on the podium

Photo by: Sutton Images