Juara dunia tujuh kali F1 Lewis Hamilton kembali meraih hasil yang tak sesuai ekspektasi. Ia juga lagi-lagi harus melihat rekan setimnya di Mercedes, George Russell, finis lebih baik darinya di Grand Prix Miami, Minggu (8/5/2022) sore waktu setempat.

Hamilton, yang memulai balapan putaran kelima Formula 1 di Miami International Autodrome dari grid keenam, harus berjuang keras selama kualifikasi hari Sabtu (7/5/2022) untuk posisi startnya tersebut.

Saat balapan, ia terlibat duel dengan Fernando Alonso (Alpine), yang mampu mendahuluinya, menuju Tikungan 1. Pierre Gasly (AlphaTauri) berhasil memanfaatkan situasi itu untuk juga menyalip Hamilton.

Dalam tujuh lap, pilot Inggris tersebut mampu bangkit dengan menyalip Alonso serta Gasly dan melaju cukup lama di posisi keenam, tepat di belakang Valtteri Bottas dari Alfa Romeo. Namun, ia kesulitan menjangkau mantan rekan setimnya itu.

GP Miami adalah kali ketiga dalam lima balapan F1 2022 Safety Car muncul di waktu tidak tepat bagi Hamilton. Periode itu datang pada tahap akhir ketika Lando Norris (McLaren) bertabrakan dengan Gasly.

“Saya masih menunggu peruntungan saya berubah, tetapi sampai saat itu tiba, saya akan terus bekerja keras semampu saya. Sebagai tim, kami mencetak poin yang bagus,” ujar pembalap 37 tahun tersebut.

Memang, saat restart, George Russell datang dengan ban lebih segar setelah memanfaatkan periode Safety Car untuk membuat pit stop. Selama fase itu, Hamilton juga ditanya apakah ingin ban baru juga, tetapi ia menyerahkan keputusan pada tim.

Pada akhirnya, itu tidak dilakukan. Dengan kalimatnya sendiri, Hamilton mengatakan seharusnya dirinya melakukan pergantian ban dengan cara berbeda setelahnya.

“Di trek Anda tidak memiliki semua informasi yang Anda inginkan. Anda tidak tahu di mana semua orang berada. Jadi, membuat keputusan sendiri terasa seperti berjudi dan saya tidak suka itu,” kata Hamilton.

“Saya memberi tahu tim untuk membuat keputusan. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada kami.”

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Fernando Alonso, Alpine A522 Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images

Meskipun Russell bisa menangani mobil Mercedes W13 dengan cukup baik, Hamilton nyatanya masih kesulitan dengan jet daratnya tersebut. Alhasil, ia pun berdalih tak ada kemajuan dalam lima race 2022.

“Sayangnya kami masih memiliki kecepatan seperti dalam balapan pertama (GP Bahrain). Kami harus terus berusaha. Sangat mengecewakan bahwa kami tidak meningkat pada lima Grand Prix pertama. Saya percaya ini akan terjadi di beberapa titik. Yang terpenting adalah terus bekerja keras.”

Mercedes jadi tim yang sangat terganggu dengan masalah porpoising. Ini menyebabkan pembalapnya tidak bisa mengeluarkan semua potensi dari W13. Di Miami, Hamilton mengatakan itu tak terlalu buruk.

“Itu berbeda per balapan, per trek, per aspal dan seberapa tinggi kami mengatur mobil. Jadi kami bisa menaikkan mobil untuk menguranginya. Di Miami, masalah (porpoising) ini tidak terlalu parah.”