Lagi, Red Bull Racing Gaet Sponsor Bernilai Fantastis

Belum lama ini, Red Bull menandatangani kontrak tiga tahun, mulai 2022, dengan perusahaan dengan platform perdagangan mata uang kripto (cryptocurrency) ternama, Bybit.

Sejumlah sumber menyebutkan, nilai kontrak Bybit ini menjadi yang terbesar per tahun di antara perusahaan-perusahaan cryptocurrency yang menjadi sponsor olahraga level internasional, yakni 150 juta dolar AS (sekira Rp2,143 triliun) untuk tiga musim.

Bergabungnya Bybit dipastikan makin menyehatkan kondisi keuangan Red Bull Racing. Sebelumnya, tim asal Milton Keynes, Inggris, tersebut sudah mengikat kerja sama senilai 100 juta dolar AS per tahun dengan durasi lima tahun (total nilai 500 juta dolar AS atau setara Rp7,1 triliun).

“Kami senang menyambut bergabungnya Bybit ke tim ini karena tepat saat kami memasuki era baru F1 pada 2022, dengan desain mobil yang berpotensi mengubah arah persaingan,” ujar Christian Horner, Prinsipal Tim Red Bull Racing.

“Bybit juga berbagi passion bersama tim untuk eksis sebagai pelopor inovasi teknologi di era yang serba cepat dan kompetitif ini sekaligus menggoyang status quo.”

Horner menambahkan, bergabungna Bybit juga akan lebih menghidupkan pengalaman penggemar F1 melalui inovasi digital. Kolaborasi dengan Bybit juga membantu Red Bull dalam membangun koneksi yang lebih mendalam dan unik dengan penggemar di seluruh dunia.

Dengan bergabungnya Bybit, berarti sudah empat dari 10 tim yang kini memiliki sponsor besar perusahaan berbasis mata uang kripto. Red Bull sendiri sebelumnya sudah mengamankan sponsor dari perusahaan cryptocurrency dengan platform Tezos.

Tim-tim lain yang juga didukung sponsor cryptocurrency adalah Mercedes dengan FTX, Aston Martin yang menggandeng Crypto.com, dan Alpine F1 yang sudah sepakat dengan Binance.

Sementara, tim-tim seperti Ferrari, McLaren, AlphaTauri, dan Alfa Romeo sudah memiliki kesepakatan dengan token berbasis crypto dan mitra blockchain.

Bybit didirikan pada Maret 2018 dan kini sudah memiliki lebih dari enam juta pengguna di seluruh dunia.

Dengan kesempakatan ini, Bybit akan bekerja sama dengan Red Bull Racing di seluruh spektrum aktivitas yang luas dan dalam dua kapasitas yang diperluas, yakni sebagai Mitra Pertukaran Cryptocurrency eksklusif serta Mitra Inkubator Teknologi tim.

Red Bull Racing berhasil mengikis dominasi Mercedes di klasemen pembalap pada F1 2021 dengan merebut gelar juara dunia lewat Max Verstappen. Meskipun gelar konstruktor masih menjadi milik Mercedes (sejak 2014), kedua tim diyakini masih bakal bersaing sengit pada F1 2022.