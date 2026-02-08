Pembalap Formula 1 mendapatkan pengalaman pertama dengan mobil mereka untuk musim 2026 pada Shakedown di Barcelona pekan lalu. Pengalaman tersebut membuat Lando Norris (McLaren) khawatir bahwa beberapa aspek aturan baru dapat menyebabkan balapan yang lebih kacau.

F1 sedang menerapkan serangkaian peraturan baru dalam upaya untuk menciptakan balapan yang lebih dekat dan berkelanjutan. Mobil-mobil tahun ini akan lebih pendek, lebih sempit, dan lebih ringan, sementara mesin akan menggunakan perbandingan hampir 50:50 antara tenaga listrik dan mesin pembakaran.

Selain itu, aerodinamika aktif pada sayap depan dan belakang diterapkan untuk meningkatkan kecepatan lurus, sementara Mode Overtake baru memicu keluaran daya maksimum mesin untuk memberikan keunggulan kecepatan tertinggi yang sebelumnya diperoleh melalui DRS – yang akan dihapus tahun ini.

Meskipun uji coba di Barcelona pekan lalu tidak memberikan kesempatan yang tepat bagi para pembalap untuk balapan, uji coba tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana fitur-fitur baru ini akan mempengaruhi aksi di lintasan. Ketika ditanya tentang pengalamannya menguji teknologi baru ini, Norris memperingatkan bahwa hal itu dapat menambahkan unsur kekacauan pada akhir pekan F1.

“Anda bisa mendapatkan balapan yang lebih kacau, tergantung kapan orang menggunakan tombol boost,” jelas Norris. “Karena ada banyak lintasan lurus dan tempat, misalnya di Barcelona, di mana Anda tidak benar-benar menggunakan baterai sebanyak itu – misalnya antara Tikungan 5 hingga Tikungan 7. Tapi, jika Anda menggunakan boost, Anda mendapatkan tambahan tenaga yang signifikan dan bisa menyalip seseorang di Tikungan 7, yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

“Masalahnya, Anda akan terjebak hingga Tikungan 10. Tapi, Anda bisa memaksa pembalap lain ke posisi yang berbeda dan menciptakan balapan dengan cara lebih baik daripada sebelumnya. Menurut saya, itu mungkin hal yang lebih baik.”

Lando Norris, McLaren Foto oleh: Formula 1

Mengaktifkan Mode Overtake atau Mode Boost memicu perubahan kinerja unit tenaga—baik dengan mengaturnya ke keluaran maksimum atau mengaktifkan konfigurasi yang telah ditentukan oleh tim. Mode Boost dapat digunakan untuk bertahan dan menyerang di lintasan, asalkan pembalap memiliki energi listrik yang cukup di baterai mereka.

Di situlah konsekuensi penggunaan tombol boost dapat membalikkan keadaan bagi beberapa pembalap, yang berarti melakukan manuver di bawah regulasi baru F1 menjadi lebih menantang.

Menurut Norris, ini dapat menyebabkan pembalap "berayun-ayun" saat mereka berulang kali saling menyalip di lintasan.

“Anda mungkin akan melihat seseorang menyalip, dan mungkin bukan karena mereka jauh lebih cepat, tapi hanya karena mereka bisa menyalip,” katanya. “Tapi kemudian, (mereka) harus menghadapi konsekuensi satu atau dua lap untuk memulihkan baterai dengan cara yang benar.

"Begitu Anda disalip dan berada di belakang mobil itu, itu sangat penting karena kamu bisa mendapatkan kecepatan tambahan 5-10 km/jam di lintasan lurus, yang hampir seperti DRS dalam beberapa hal.

“Jadi ya, Anda akan melihat lebih banyak manuver naik-turun, lebih banyak gerakan dengan kecepatan ekstra, tapi orang itu mungkin harus bertahan lebih dari yang Anda lihat di masa lalu, dan itu akan menciptakan lebih banyak kekacauan, yang bagus untuk Anda semua.”

Dampak nyata dari teknologi baru ini masih harus dilihat, tetapi Norris yakin tim-tim akan mencoba dan bereksperimen lebih banyak dengannya selama tes Bahrain mendatang, yang akan berlangsung pada 11-13 dan 18-20 Februari.

Setelah itu, ujian sesungguhnya akan datang pada putaran pertama di Australia, yang akan dimulai pada 6 Maret.