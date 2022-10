Sepak terjangnya di dunia bisnis tak perlu diragukan lagi, Ia pernah bekerja untuk berbagai perusahaan besar dunia seperti Unilever, perusahaan kosmetik Jerman, Blendax, yang dimiliki Procter & Gamble.

Suatu hari ketika ditugaskan ke Thailand, Mateschitz menemukan minuman berenergi Krating Daeng. Pria Austria tersebut lantas membawa produk itu ke Eropa setelah mendirikan Red Bull pada 1984, bersama pengusaha Thailand dan Chaleo Yoovidhaya, rekanan Blendax.

Putra pasangan yang berprofesi sebagai guru tersebut menginvestasikan 500 ribu dolar AS (sekira Rp7,7 miliar) dan memliki 49 persen saham. Tak disangka, bisnisnya sukses berat dan itu jadi cikal bakal keterlibatan di dunia balap pertengahan 1990-an.

Alasan Mateschitz melebarkan sayap ke balapan setelah melihat itu sebagai alat promosi yang ampuh untuk produknya. Kontak pertama dengan Formula 1 didapat dengan Gerhard Berger.

Baru pada 1995, Red Bull lebih serius membuka peluang terjun ke balap jet darat dengan mengakuisisi 60 persen saham Sauber. Prestasi besar pertama ditorehkan Heinz-Harald Frentzen di tahun tersebut dengan peringkat ketiga Grand Prix Italia.

Setelah itu, para pembalap datang silih berganti seperti Johnny Herbert, Jean Alesi, Mika Salo, Nick Heidfeld, Giancarlo Fisichella dan Felipe Massa.

Mateschitz memberi dukungan besar terhadap program pengembangan pembalap muda. Perusahaannya mensponsori tim F3000/F3 milik Helmut Marko. Ke depannya, pria 79 tahun tersebut diangkat sebagai konsultan olahraga motor.

Relasi dengan Peter Sauber retak gegara Kimi Raikkonen. Pemimpin tim memilih pembalap Finlandia itu pada 2001 dan mengabaikan pilihan sponsor, Enrique Bernoldi. Red Bull harus mencarikan tempat, kemudian didapat slot kosong di Arrows.

Die Roten Bullen juga menyokong Christian Klien yang membela Jaguar musim 2004. Hubungan meningkat ke arah yang tak terduga setelah Ford Motor Company berniat menarik diri dari ajang balap itu.

Dengan senang hati, Mateschitz mengambil alih tim itu meski harus merogoh kocek dalam-dalam. Apalagi saat itu, mereka sudah berpisah dengan Sauber.

Harapan membangun tim sendiri berusaha diwujudkan dengan merekrut Christian Horner, yang memimpin Arden, tim di kelas F3000. Mereka mendudukkan David Coulthard dan Mark Webber dalam kokpit.

Setahun kemudian, Mateschitz membeli skuad Minardi yang mengalami kesulitan dan menamai Scuderia Toro Rosso. Tim ini dijadikan kawah candradimuka bagi para pembalap muda yang akan menopang Red Bull Racing.

Horner membuktikan jadi pemimpin yang sangat efektif dan berusaha mengubah kultur tim. Pada 2005, ia berhasil membujuk Adrian Newey dan menunjuk sebagai direktur teknik.

Pada perjalanannya, mereka pun melakukan bongkar pasang mesin untuk mencari yang terbaik. Pada 2006, tim menggunakan power unit Ferrari yang ternyata gagal total.

Newey lantas mendesain mobil dan menanamkan mesin Renault tahun berikutnya. Sebastian Vettel, yang didukung sejak masih berkecimpung dalam go-kart, pun dipromosikan ke Toro Rosso selama setengah musim pada 2007.

Statusnya naik jadi pembalap penuh tahun berikutnya dan berhasil mencetak kemenangan perdana di Monza. Pembalap muda Jerman tersebut lalu digeser ke Red Bull Racing.

Sejak saat itu, ia menggeliat bahkan jadi penantang juara. Pada tahun debutnya, 2009, Vettel menjadi runner-up.

Mateschitz's Red Bull was a key backer of Sauber in the late 90s and early 2000s

Photo by: Sutton Images