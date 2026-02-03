Ocon Teropong Hierarki Kekuatan Grid F1 2026 Usai Shakedown

Esteban Ocon yakin Mercedes mungkin menjadi favorit untuk Formula 1 2026, sementara Audi diperkirakan akan kesulitan bersama Cadillac di posisi belakang.

Mercedes tampil mengesankan dalam uji coba tertutup selama lima hari di Barcelona. Mobil baru Silver Arrow menempuh 500 lap (menurut data tidak resmi) dalam tiga hari, dengan kecepatan yang cukup baik dibandingkan dengan pesaingnya, sehingga menjadi tim pertama yang terlintas di benak pembalap Haas berusia 29 tahun itu.

“Saya pikir masih terlalu dini untuk membicarakan hierarki, tapi kita telah melihat bahwa Mercedes sangat cepat sepanjang tes,” kata Ocon. “Kita juga melihat Ferrari berada dalam posisi yang sangat baik, Red Bull tampil bagus, dan McLaren juga ikut bersaing.

“Untuk saat ini, itulah yang Barcelona beritahukan kepada kami. Persaingan di grup belakang – VCARB, Alpine, dan kita sendiri – akan lebih ketat, dan sedikit tertinggal, untuk saat ini, Audi dan Cadillac.

Gabriel Bortoleto, Tim F1 Audi Foto oleh: Audi

“Masih terlalu dini untuk membicarakannya, kita perlu melihat di Bahrain. Tapi untuk saat ini, itulah yang kami pikir sedang terjadi.”

Cadillac adalah tim baru, jadi sudah diharapkan akan mengalami kesulitan dengan mobil balap pertamanya yang menggunakan mesin Ferrari. Audi, yang sebelumnya dikenal sebagai Sauber, adalah produsen mesin baru dan mengalami sejumlah masalah teknis di sirkuit Catalan – salah satunya adalah kebocoran hidraulik.

Secara logis, Ocon tidak menyebut Aston Martin, yang hanya melaju selama lebih dari satu hari, maupun Williams, yang sama sekali tidak mengikuti tes Barcelona.

Meskipun ada masalah awal pada beberapa mobil, keandalan ternyata jauh lebih baik dari yang dikhawatirkan, yang mengejutkan sang pembalap Prancis – terutama karena Haas menyelesaikan lebih banyak lap daripada tim lain kecuali Mercedes dan Ferrari. Hal itu terjadi meskipun Haas baru saja menguji mobil baru VF-26 di Fiorano kurang dari dua hari sebelum tes Barcelona dimulai.

“Tidak, tentu saja tidak, saya tidak mengharapkan itu,” tambahnya. “Saya pikir itu pekerjaan yang luar biasa, Anda tahu, oleh seluruh tim.

“Pertama-tama, mengemudi di Fiorano (hingga Sabtu malam) dan kemudian menurunkan mobil pada Senin, untuk mengemudi pada pukul 09.00 pagi – saya pikir kami keluar sekitar pukul 09.15 pagi, tetapi mobil sudah siap pada pukul 09.00. Itu benar-benar usaha yang gila.

Esteban Ocon, Haas Foto oleh: Haas F1 Team

“Saya tidak pernah berpikir itu mungkin. Saya pikir akan ada masalah di jalan tol sepanjang perjalanan, ada kemacetan atau apa pun, dan mobil akan terlambat. Tapi, ya, kami siap pada pukul 09.00 pagi dan kami melakukan 150 lap atau lebih (pada hari itu). Itu gila.

“Tidak, saya tidak mengharapkan itu, bahwa semuanya berjalan begitu lancar, tapi itu bagus, sangat bagus, karena itu berarti keandalan sejauh ini, kami memilikinya.

“Hari kedua sedikit lebih sulit bagi Ollie, tapi ada hal-hal yang mudah diperbaiki. Jadi kami harus fokus di sisi itu. Sekarang hal berikutnya, tentu saja, adalah membuat mobil lebih cepat, karena mobilnya andal – itu bagus – tapi harus lebih cepat.”