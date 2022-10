Pelanggaran Budget Cap Red Bull Dinilai Satu ‘Kecurangan’

Brown menjadi figur top di F1 yang berkomentar terkait perdebatan soal pelanggaran batasan anggaran F1 2021 yang dilakuan Red Bull. Perdebatan itu pun termasuk soal sanksi yang tepat bagi tim yang melanggar regulasi sport seperti budget cap.

Kabar terakhir menyebut Zak Brown sudah mengirim surat kepada FIA d​​an Formula 1 untuk mengungapkan pendapat seraya menegaskan bila apa yang dilakukan Red Bull tetaplah sebuah “kecurangan”.

Para pemangku kepentingan di F1 memang terus berupaya mengurangi biaya tinggi. Dari situ, mereka merancang regulasi pada 2020 dengan membatasi pengeluaran tim-tim F1 (gaji pembalap dan kru tidak termasuk) hanya 145 juta dolar AS pada 2021. Angka tersebut secara bertahap dikurangi 5 juta dolar AS dalam dua tahun.

Hasil audit dan analisis FIA terkait pengeluaran finansial tim-tim pada F1 2021 membuat Red Bull, Aston Martin,d an Williams menjadi tiga tim yang tidak mendapatkan sertifikasi kepuasan dari FIA.

Ketiga tim dinyatakan melanggar aturan prosedural yang sesuai regulasi akan disanksi berupa denda. Namun, Red Bull ternyata juga terbukti melewati batas anggaran walau jumlahnya kurang dari 5% dari total maksimal yang diperlukan (145 juta dolar AS).

Karena “hanya kelebihan” kurang dari 5% (setara 7,25 juta dolar AS), Red Bull dinyatakan hanya melakukan pelanggaran budget cap minor.

Sejumlah perwakilan tim pun langsung mengeluarkan suaranya. Bos Mercedes F1 Toto Wolff menyebut setiap pelanggaran regulasi batasan anggaran merupakan pelanggaran “kelas berat”.

Sementara, Diretur Sport Ferrari Laurent Mekies sebelumnya mengatakan seharusnya ada “konsekuensi lebih jauh” untuk tim-tim yang melakukan pelanggaran itu (budget cap).

Surat yang dikirim Brown kepada FIA dan F1 memang tidak menyebut nama Red Bull. Tetapi, isi surat itu sangat jelas mengacu detail pelanggaran cost cap yang diumumkan FIA pada awal bulan ini. Dalam suratnya, Brawn juga mengusulkan beragam sanksi yang dinilainya sesuai dengan bobot pelanggaran tersebut.

“Pelanggaran kelebihan anggaran dan kemungkinan kesalahan prosedural, termasuk kecurangan karena si pelanggar akan diuntungkan dari sisi teknis, persaingan, dan finansial,” demikian sebagian dari isi surat Brown, seperti dikutip BBC Sport.

“FIA telah menjalankan proses yang sangat teliti, kolaboratif dan terbuka. Kami bahkan telah diberikan gladi resik selama satu tahun (pada 2020), dengan banyak kesempatan untuk mencari klarifikasi jika detailnya tidak jelas. Jadi, tidak ada alasan apa pun jika sebuah tim sekarang mengatakan mereka terkejut.

“Intinya, setiap tim yang telah melewati batas anggaran telah mendapatkan keuntungan yang tidak adil, baik dalam pengembangan mobil saat ini dan tahun berikutnya.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, berduel untuk memimpin balapan pada F1 GP Jepang 2022 lalu. Foto oleh: Andy Hone / Motorsport Images

“Kami merasa sanksi finansial saja tidak akan menjadi hukuman yang cocok untuk pelanggaran pengeluaran berlebih atau pelanggaran prosedural yang serius. Jelas perlu ada penalti olahraga (yang terkait kejuaraan) dalam kasus ini, seperti yang ditentukan oleh FIA.

“Kami menyarankan bahwa pelanggar budget cap harus dihukum dengan cara mengurangi batas biaya tim pada tahun setelah keputusan itu dibuat. Jumlah hukumannya juga harus sama dengan kelebihan yang mereka keluarkan, ditambah denda lainnya.

“Misalnya overspend yang mereka lakukan lebih dari 2 juta dolar AS pada tahun 2021, yang teridentifikasi pada 2022, batas anggaran tim tersebut harus dikurangi 4 juta dolar AS pada tahun 2023 (2 juta dolar AS untuk kelebihan pengeluarannya dan 2 juta dolar AS lainnya dari denda).

“Untuk konteksnya, 2 juta dolar AS adalah (a) peningkatan 25-50% ke anggaran pengembangan mobil tahunan dan karenanya akan memiliki manfaat positif dan jangka panjang yang signifikan,” ucap Brown.

Pada bagian akhir suratnya kepada FIA, Zak Brown menyarankan harus ada sanksi dari sisi olahraga yang lebih berat, misalnya dengan pengurangan tes CFD di terowongan angin hingga 20%.

“Ini harus diterapkan pada tahun berikutnya untuk mengurangi keuntungan tidak adil yang dimiliki tim pelanggar regulasi yang hampir pasti akan terus diuntungkan,” kata Brown.